¿Cómo le ha ido al Casademont Zaragoza cuando se ha jugado estar entre los ocho mejores equipos de la Euroliga?

Tiene de nuevo en su mano el Casademont Zaragoza la oportunidad de volver a meterse entre los ocho mejores de Europa. Algo que ya ha conseguido en las dos anteriores temporadas, incluida la de su debut en la competición, y que ahora el equipo aragonés quiere repetir haciendo bueno el dicho de que no hay dos sin tres.

Aunque ahora, con el nuevo formato de la Euroliga, lo que de verdad le interesa a las de Cantero es ser uno de los seis mejores, hay que ir a paso a paso. Y lo primero es certificar la clasificación para el Play In superando al DVTK este miércoles en el Príncipe Felipe. Da la impresión de que todo está de cara para el Casademont: juega al calor de su público, lo hace ante un rival que no se juega nada y al que superó ampliamente en tierras húngaras… Pero además, los antecedentes cuando las zaragozanas han tenido que enfrentarse a un partido por estar en los cuartos de final o en la ronda previa a la Final Six, también sonríen al equipo.

Hay que remontarse al final del mes de enero de 2024 para ver lo que sucedió en un encuentro que tiene muchas similitudes con el que el Casademont va a afrontar ante el DVTK. En su primera participación en la Euroliga, las aragonesas sorprendieron a propios y extraños. Su actuación en su estreno en la mejor competición de Europa no pudo ser más positiva y a las de Cantero, tras un puñado de triunfos espectaculares, les valía con derrotar al Lublin en el último partido de la segunda fase para meterse en los cuartos de final.

Y ese encuentro, más que un partido fue una fiesta. El Casademont arrasó sin piedad al débil equipo polaco en un choque (96-49) que quedó sentenciado en los primeros cinco minutos. Los otros 35 fueron ya para saborear lo que estaban consiguiendo las de Cantero en un Príncipe Felipe entregado y ante más de 6.000 personas, una entrada que ahora es habitual, pero que hace un par de años supuso un récord de asistencia en partido europeo. Ese día, las máximas anotadoras fueron Leo Fiebich (19) y Nerea Hermosa (16).

Sin embargo, el colosal camino del Casademont se quedó en los cuartos de final porque el Mersin turco, en una eliminatoria que se decidió en el tercer partido y en la que las aragonesas volvieron a rendir por encima de sus posibilidades, dejó fuera al equipo de lo que entonces era la Final Four.

El barro italiano

La temporada siguiente trajo el cambio de formato y la nueva Final Six a Zaragoza. Entonces, el partido clave para asegurar la presencia de las de Cantero en la ronda previa a la final a seis se disputó en Italia. Una victoria del Casademont en Venecia confirmaría la clasificación, al menos, de las zaragozanas al Play In. Un encuentro que seguro que no muchos no han podido olvidar porque todo lo que tuvo de emocionante, lo tuvo de horroroso y, sobre todo, de caótico.

El Venezia llevaba preparando ese encuentro semanas, mientras las aragonesas llegaban algo justas de gasolina. Pero eso pareció dar igual desde el primer momento porque el choque fue un esperpento, pero al menos el Casademont supo ser el menos malo. El 16-25 con el que se llegó al descanso y el pírrico 39-44 con el que acabó hablan por sí solos. Pero el objetivo estaba cumplido, que era a lo que se había ido a la ciudad de los canales.

Desgraciadamente, tuvieron las aragonesas un par de oportunidades (ante el Valencia y ante el USK Prague) para intentar colarse directamente en la Final Six, pero cayó en ambos partidos y la eliminatoria del Play In ante el Bourges francés quedó sentenciada en un aciago encuentro de ida en el Príncipe Felipe y que hizo inútil la victoria en el choque de vuelta.

Pero para perder esos partidos, primero hay que clasificarse y eso lo que buscará el Casademont este miércoles en un día que debe dejar una vez más al equipo aragonés a las puertas de la gloria.