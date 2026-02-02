El 'nuevo' Casademont Zaragoza: tres fiascos, adiós al plan A y una nueva reconstrucción

Han pasado solo meses, pero parece que hace siglos desde el comienzo de la temporada del Casademont Zaragoza. Han pasado tantas cosas, la mayoría malas, que han provocado que cualquier parecido con lo que pintaba a ser el equipo aragonés a final del pasado verano sea ahora más fruto de la casualidad que otra cosa.

La combinación de una mala planificación sumada al infortunio y las desgracias ha desembocado en un carrusel de cambios del que se ha salvado Jesús Ramírez, pero no así su plantilla. Desde luego, algo no ha salido bien cuando tres de tus cinco fichajes para una temporada en la que se esperaba dar un paso adelante ya no están en el club a principios de febrero. Tan solo han sobrevivido Devin Robinson y DJ Stephens de una purga que se ha llevado por delante a Erik Stevenson, Joel Soriano y Emir Kabaca.

El primero en abandonar Zaragoza, por la puerta de atrás además, fue el tirador americano. Stevenson, la gran apuesta del club para la parcela ofensiva, no terminó ni de gustar a Ramírez ni de entenderse con él e incluso protagonizó un sonado enfrentamiento público con el entrenador que fue la gota que colmó el vaso y que acabó precipitando su salida.

Más ha durado Joel Soriano, pero no porque el Casademont, después de un rendimiento muy por debajo de lo esperado del cedido por el Valencia Basket, confiara demasiado en él. De hecho, ya se le intentó buscar una salida a final de año e incluso dejó de entrar en alguna convocatoria, pero la lesión de Dubljevic hizo que se frenara esa operación. No obstante, una vez con Koumadje fichado y con el montenegrino más cerca de su recuperación, su adiós era cuestión de tiempo.

Muchos problemas

Incluso peor le ha ido a Kabaca, que pasará a la historia como uno de los pocos jugadores que abandonan el Casademont sin llegar a disputar un solo partido oficial. Si lo hizo en pretemporada y sus sensaciones no fueron demasiado alentadoras, pero además el turco tuvo la mala fortuna de romperse un dedo en un accidente entrenando y Kabaca, ya fuera del club, se quedó sin opciones de demostrar su valía en Zaragoza.

Y es que es innegable que el Casademont ha tenido, como viene siendo habitual en las últimas campañas, la suerte en contra en materia de lesiones. Quizá la peor noticia de lo que va de curso ha sido la baja hasta final de curso de uno de los líderes del equipo, Trae Bell-Haynes. El canadiense, por su problema en la mano, no volverá a jugar con el equipo aragonés este curso. Algo así parecía que podía suceder también con Dubljevic, pero afortunadamente la lesión del montenegrino, también en la mano, va a ser menos grave que en lo que en un principio se esperaba.

Así pues, después de un vaivén de operaciones, y según lo expuesto por Pedro Llompart, las llegadas de Christ Koumadje, Josh Richardson e Isaiah Washington cierran la nueva plantilla del Casademont. Tres nombres que han llegado para sustituir al trío formado por Stevenson, Soriano y Kabaca. Tres apuestas fallidas que son la punta del iceberg de la, hasta el momento, decepcionante temporada del Casademont Zaragoza. Y van unas cuantas.