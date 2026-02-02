El último partido europeo del Casademont Zaragoza cambia de fecha

El último partido europeo de esta temporada del Casademont Zaragoza masculino cambia de fecha. El duelo frente al Dinamo Sassari que cerrará la segunda fase de grupos de la FIBA Europe Cup se adelanta una jornada y no se jugará el miércoles 11 de febrero sino el martes 10 a las 20.00 horas en el Príncipe Felipe.

Será un partido intrascendente para la clasificación, puesto que ambos conjuntos están ya eliminados en la pelea por acceder a la siguiente fase. Tanto el Peristeri griego como el Petkimspor turco se aseguraron su billete en la pasada jornada, cerrando así las posibilidades para Casademont y Sassari.

El partido disputado en Cerdeña supuso la única victoria del Casademont Zaragoza en esta segunda fase, en la que ha perdido los otros tres partidos. El conjunto de Jesús Ramírez se impuso por 74-95, dejando abierta una pequeña puerta a la esperanza de la clasificación, pero su derrota en casa del Peristeri la semana pasada y tras un aplazamiento por goteras, la cerró de un portazo (86-70).