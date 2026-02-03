Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Si tuviéramos que elegir un rival, escogeríamos DVTK"

Carlos Cantero ha comparecido este martes en la previa del partido de Euroliga que enfrentará al Casademont Zaragoza contra el DVTK este miércoles (20.00 horas) en el Príncipe Felipe, en una jornada europea en la que se decidirá si el conjunto rojillo está o no clasificado para la Final Six. El técnico rojillo ha destacado la importancia del choque y subraya que el equipo tiene “la sensación de que es un partido muy importante”.

El entrenador madrileño ha puesto el foco en la mentalidad necesaria para afrontar el duelo ante un rival que llega sin opciones. “La parte positiva es que, si tienes que elegir un rival al cual enfrentarte, escogeríamos DVTK y la negativa es ese trabajo, sobre todo a nivel mental, de no caer en ningún rasgo de exceso de confianza o de relajación, o de contar con una victoria que realmente todavía no tienes hasta jugar”.

En este sentido, Cantero quiere evitar a toda costa dar el partido por ganado sin bajar del autobús. “Hay que jugar siempre y parece que, en principio, los factores están de cara porque es un equipo que va último, que no ha ganado, que no se juega nada… En nuestra casa, con el público y demás, pero sí que es cierto que eso te puede llevar a lo otro. Entonces, un poquito también de controlar la situación, de intentar estar muy concentradas y sacar el partido siendo nosotras”, ha añadido el técnico.

Carlos Cantero, en el partido de Liga entre el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket. / Laura Trives

Sobre el planteamiento táctico, Cantero ha hablado de afrontar el choque con intensidad e intentar “buscar una ventaja cómoda” que lleve al rival a salirse del encuentro. Por ello, el plan inicial es “llevar el partido a la guerra de uno contra uno y ser superiores en eso”, tal y como ha detallado el preparador.

Además, el entrenador ha sido rotundo sobre las expectativas, independientemente de lo que ocurra en el resto de la jornada: “El objetivo será ganar, ganar sí o sí”. Si bien ha reconocido que estarán pendientes del marcador rival: “Como su partido empieza un poco antes, cuando esté acabando tendremos el móvil a mano para saber un poco cómo influye el resultado que tengan allí, pero todo pasa también por ganar nosotras. No queremos estar en una situación donde estemos perdiendo y con los nervios de ver qué pasa en el otro partido”, indica.

Partido de Liga entre el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket en el Príncipe Felipe. / Laura Trives

El entrenador del Casademont Zaragoza ha valorado lo que significaría lograr la clasificación un año más, algo que supondría un hito histórico para el club. “Sería volver a meter al equipo entre los ocho mejores de Europa. Eso es algo, por tercer año consecutivo, al alcance de muy pocos y de presupuestos muy altos. Será un orgullo estar ahí e igualar ese dato. Partir de ahí, sin miedo y a por todas”.

Por último, ha restado importancia a la reciente derrota del equipo, que ha roto con una racha de 15 victorias consecutivas en Liga Femenina Endesa. “Si pasan las semanas o los meses y seguimos afrontando ‘el partido más importante de la temporada’, será muy positivo y es algo que nos tiene que alegrar. Significa que empezamos febrero con el partido más importante y ojalá vengan más”.