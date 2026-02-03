Fiebre en Zaragoza por los abonos de la Final Six de la Euroliga con el Casademont a la espera: agotado el primer anillo

La expectación por la Final Six de la Euroliga, que convertirá al pabellón Príncipe Felipe en el epicentro del baloncesto europeo otro año más, ha desbordado las previsiones más optimistas. A falta de más de dos meses para que se celebre la cita deportiva, ya se han superado los 3.000 abonos vendidos, una cifra que confirma la confianza de la afición del Casademont Zaragoza en sus jugadoras y en una clasificación que se decidirá de manera definitiva este miércoles en el duelo ante le DVTK.

La Marea Roja, en el partido de Liga ante el Valencia Basket en el Príncipe Felipe. / Laura Trives

Por si fuera poco, el desglose de las cifras refuerza este nivel de expectación puesta sobre la Fase Final de la competición de baloncesto más importante a nivel continental. De los más de 3.000 pases adquiridos hasta la fecha, 1.500 son los que proceden de fuera de España, poniendo de este modo a Zaragoza en el mapa de las grandes aficiones europeas, que no quieren perderse la lucha por el trono de la Euroliga.

Invasión francesa en el Felipe

Entre la marea de aficionados que llegarán de fuera a la capital aragonesa, destaca un contingente por encima del resto. La afición del Basket Landes ha respondido en masa y se espera un desembarco histórico: ya se han contabilizado 700 abonos procedentes de la región francesa.

Partido de Euroliga entre el Basket Landes y el Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Tras estos datos, la disponibilidad en el Príncipe Felipe queda repartida del siguiente modo: el primer anillo está completamente agotado y ha colgado el cartel de sold out en sus cuatro categorías. Por tanto, tal y como estaba previsto, se han puesto a la venta las localidades del anillo superior, donde se encuentra la tribuna.

No obstante, con este ritmo de venta, la ciudad de Zaragoza se prepara para vivir noches mágicas una vez más. La respuesta de la Marea Roja y la masiva afluencia de visitantes auguran un lleno técnico y un impacto notable para el Casademont Zaragoza tras una más que probable clasificación.