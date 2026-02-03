Isaiah Washington, en su presentación con el Casademont Zaragoza: "Soy duro, tengo energía y soy un líder"

El Casademont Zaragoza ya tiene a su nuevo director de juego en el Príncipe Felipe. Isaiah Washington ha sido presentado este martes como nuevo jugador del conjunto rojillo y aterriza en la capital aragonesa con muchas miradas sobre él por ser el relevo que deberá suplir la baja de larga duración de Trae Bell-Haynes. El base estadounidense llega en una semana complicada para el equipo, tras la eliminación europea del miércoles ante el Peristeri y la derrota liguera del domingo frente al Real Madrid, pero lo hace con la promesa de una disponibilidad inmediata.

Isaiah Washington, en su presentación oficial como nuevo jugador del Casademont. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Sobre lo que puede aportar a la disciplina de Jesús Ramírez, Washington se define como un jugado físico y con carácter. “Creo que soy duro, traigo buena energía y soy un líder. Hago lo que sea para ganar los partidos”, asegura. El neoyorquino ya ha mantenido las primeras conversaciones con el técnico quien le ha pedido, explica, que imprima velocidad al juego del equipo. “He hablado con el entrenador. El rol que me dio, ser yo mismo, salir y asegurarme de que todos estén involucrados. Intentar acelerar el ritmo”.

El nuevo fichaje rojillo ha confirmado que su debut se producirá casi con total seguridad este mismo jueves, en el trámite europeo que afrontan los aragoneses. Sobre su estado físico y la posibilidad de tener minutos en un partido donde el Casademont no se juega nada, el base ha sido rotundo: “Sí, estoy extremadamente preparado para jugar el primer partido”. En este sentido, también ha hablado de un su fichaje, cerrado con celeridad tras la baja de Bell-Haynes: “Fuimos a Madrid y estaba muy ansioso para jugar. Estoy muy emocionado”.

Respecto a las facetas del juego que más domina, Washington prioriza la distribución sobre el ataque, aunque sin olvidarse de sumar en la parte ofensiva. “Me gusta pasar el balón más que anotar, pero también soy capaz de ello. Yo solo quiero asegurarme de que todo el mundo está bien”, añade.

El deportista también ha valorado la imagen de su nuevo equipo en el último encuentro, el cual presenció en directo en el Movistar Arena. “Yo creo que, en el final del tercer cuarto, los pequeños errores fueron el motivo por el que perdimos el partido, y jugábamos contra un equipo de alto nivel, el Real Madrid, así que creo que si nos limpiamos esos fallos, podríamos competir con cualquiera”.

Por último, ha comentado el recibimiento de toda la plantilla del Casademont Zaragoza desde su llegada, así como las buenas sensaciones que ha notado en los primeros entrenamientos con el grupo. “La práctica ha sido buena estos últimos días. Los chicos me han tratado bien, me han recibido con los brazos abiertos”. Además, ha explicado que conoce a Joel Soriano, quien recientemente ha abandonado el club: “Coincidí con Joel antes de venir aquí, somos de Nueva York y jugábamos juntos en la escuela”