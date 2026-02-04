Bankolé destaca en un partido de luces y sombras. Las notas del Casademont Zaragoza

Bankolé | 7 |

Poderosa. La fuerza de la gala no encontró respuesta en un débil DVTK.

Mariona | 5 |

Tranquila. Vio cómo estaba el partido y se dio cuenta de que no hacía falta desgastarse.

Leite | 7 |

Decisiva. Cuando el equipo no encontraba puntos, le sacó de algún apuro.

Flores | 7 |

Incansable. Los números no hacen justicia a su partido. Fue de las mejores.

Pueyo | 6 |

Ladrona. Se fue a casa con 6 robos, pero la española ha perdido confianza.

Oma | - |

Testimonial. Jugó muy poco para lo decidido que estaba el encuentro.

Vorackova | 7 |

Importante. La mejor en la primera parte. Aparece en los partidos decisivos.

Mawuli | 5 |

Correcta. Cumplió cuando salió a la cancha, pero sin grandes alardes.

Fingall | 6 |

Efectiva. 9 puntos y 7 rebotes en otra actuación sólida de la jugadora americana.

Hempe | 5 |

Anotadora. No brilló, pero acabó sacando sus puntos. No necesitó más.

Gueye | 6 |

Combativa. No estuvo fina, pero es que no la podían parar. Buena actitud.

Hermosa | - |

Escasa. Como Oma, poco protagonismo en un día que podía haber jugado más.