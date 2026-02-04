Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bankolé destaca en un partido de luces y sombras. Las notas del Casademont Zaragoza

Las jugadoras del Casademont se pudieron dosificar en un encuentro que no presentó demasiada dificultad

Bankolé, durante una acción del duelo ante el DVTK en el Felipe

Bankolé, durante una acción del duelo ante el DVTK en el Felipe / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Bankolé | 7 |

Poderosa. La fuerza de la gala no encontró respuesta en un débil DVTK.

Mariona | 5 |

Tranquila. Vio cómo estaba el partido y se dio cuenta de que no hacía falta desgastarse.

Leite | 7 |

Decisiva. Cuando el equipo no encontraba puntos, le sacó de algún apuro.

Flores | 7 |

Incansable. Los números no hacen justicia a su partido. Fue de las mejores.

Pueyo | 6 |

Ladrona. Se fue a casa con 6 robos, pero la española ha perdido confianza.

Oma | - |

Testimonial. Jugó muy poco para lo decidido que estaba el encuentro.

Vorackova | 7 |

Importante. La mejor en la primera parte. Aparece en los partidos decisivos.

Mawuli | 5 |

Correcta. Cumplió cuando salió a la cancha, pero sin grandes alardes.

Fingall | 6 |

Efectiva. 9 puntos y 7 rebotes en otra actuación sólida de la jugadora americana.

Hempe | 5 |

Anotadora. No brilló, pero acabó sacando sus puntos. No necesitó más.

Gueye | 6 |

Combativa. No estuvo fina, pero es que no la podían parar. Buena actitud.

Hermosa | - |

Escasa. Como Oma, poco protagonismo en un día que podía haber jugado más.

