Casademont Zaragoza
Bankolé destaca en un partido de luces y sombras. Las notas del Casademont Zaragoza
Las jugadoras del Casademont se pudieron dosificar en un encuentro que no presentó demasiada dificultad
Bankolé | 7 |
Poderosa. La fuerza de la gala no encontró respuesta en un débil DVTK.
Mariona | 5 |
Tranquila. Vio cómo estaba el partido y se dio cuenta de que no hacía falta desgastarse.
Leite | 7 |
Decisiva. Cuando el equipo no encontraba puntos, le sacó de algún apuro.
Flores | 7 |
Incansable. Los números no hacen justicia a su partido. Fue de las mejores.
Pueyo | 6 |
Ladrona. Se fue a casa con 6 robos, pero la española ha perdido confianza.
Oma | - |
Testimonial. Jugó muy poco para lo decidido que estaba el encuentro.
Vorackova | 7 |
Importante. La mejor en la primera parte. Aparece en los partidos decisivos.
Mawuli | 5 |
Correcta. Cumplió cuando salió a la cancha, pero sin grandes alardes.
Fingall | 6 |
Efectiva. 9 puntos y 7 rebotes en otra actuación sólida de la jugadora americana.
Hempe | 5 |
Anotadora. No brilló, pero acabó sacando sus puntos. No necesitó más.
Gueye | 6 |
Combativa. No estuvo fina, pero es que no la podían parar. Buena actitud.
Hermosa | - |
Escasa. Como Oma, poco protagonismo en un día que podía haber jugado más.
