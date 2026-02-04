El Casademont Zaragoza se jugará la Final Six de la Euroliga frente al campeón y sin el factor cancha

La sorprendente y contundente derrota del Valencia Basket en la pista del Umana Reyer Venezia (69-55) dejó sin emoción lo que sucedía en el Príncipe Felipe, pues el resultado confirmó la clasificación del Casademont Zaragoza para el Play In antes de que terminara su duelo frente al DVTK húngaro, así como el único puesto que ya podía ocupar, el cuarto. Más incertidumbre hubo sobre su rival, puesto que el Flammes Carolo le estuvo discutiendo un buen rato el resultado al Praga, pero finalmente fue el vigente campeón quien se llevó el gato al agua (70-88).

De esta forma, el Casademont Zaragoza concluye la segunda fase en cuarta posición y el Praga en tercera, así que se verán las caras en el Play In por un puesto en los cuartos de final de la Final Six que se disputará en Zaragoza del 15 al 19 de abril. Será una eliminatoria al mejor de tres partidos que se abrirá en Praga, seguirá en el Príncipe Felipe y, si es necesario, se decidirá de nuevo en la capital checa en el tercer y definitivo partido. Esos partidos están previstos para los días 18 y 25 de febrero y para el 3 de marzo en caso del tercero.

Así, el conjunto de Carlos Cantero tendrá que superar al vigente campeón del torneo, el USK Praga, para cumplir su sueño de disputar la Final Six. El conjunto checo ha ganado 11 partidos y perdido siete en una competición en la que se ha mostrado muy irregular pero ha logrado su objetivo de avanzar a los Play In. El Girona y el Tango Bourges han conseguido ganar en el Kralovka Arena. Valeriane Ayaye es la máxima anotadora del conjunto en el que juega la internacional Maite Cazorla.

De esta forma, en el grupo del Casademont Zaragoza se han clasificado el Fenerbahce y el Landes para el Play In de semifinales y el Venezia y el conjunto aragonés para el de cuartos de final. En el otro serán primero y segundo el Galatasaray y el Girona, con plaza ya para Zaragoza, tercero el Praga y cuarto el Schio de Víctor Lapeña, que se medirá al Venezia. Es la cuarta temporada consecutiva en la que el Casademont Zaragoza se sitúa entre los ocho mejores equipos de Europa y ahora peleará por estar entre los seis.