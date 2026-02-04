La crónica del Casademont Zaragoza-DVTK: este equipo tiene más hambre (66-40)

Cumplió el Casademont Zaragoza con los pronósticos y las aragonesas pelearán otra temporada más por el sueño de la Final Six. De momento, ya están en el paso previo, en un Play In en el que ya espera el USK Praga. Eso sí, mucho tendrán que mejorar las de Cantero ante las actuales campeonas de Europa la imagen que mostraron ante un paupérrimo DVTK que no ofreció ningún tipo de resistencia en un duelo en el que el abultado marcador fue mucho mejor que las sensaciones. No obstante, era un día en el que había que ganar y el objetivo está cumplido. Ya habrá tiempo de mejorar.

Comenzaron ambos equipos con muchas imprecisiones. Las visitantes porque no les daba para mucho más y el Casasdemont, con los típicos nervios iniciales cuando uno sabe que se está jugando la vida. Una que sabe mucho de situaciones límite y de partidos importantes es Veronika Vorackova. La checa anotó dos canastas de mucha calidad para comenzar a poner las cosas en su sitio y un 2+1 de Carla Leite, que a pesar de su juventud tampoco le tiembla la mano, ponía la primera ventaja interesante en el marcador (11-5).

Por parte de las húngaras, la única que encontraba la canasta era la española Paula Ginzo. A las aragonesas no necesitaban ni hacer faltas para parar a un DVTK inofensivo. En ese contexto, y a pesar de que las de Cantero tampoco estaban muy inspiradas, la renta iba siempre en aumento. Dos buenas acciones de Bankolé sumadas a un triple afortunado de la gala y un canastón de Leite cerraban el primer cuarto con un esperanzador 21-12.

El primer objetivo estaba conseguido, comenzar el partido mandando y no dar opción a la sorpresa en el Príncipe Felipe. Sin embargo, y a pensar de dominar el choque sin problemas, las aragonesas no estaban nada finas. Por muchos rebotes ofensivos que cogían, el Casademont no aprovechaba sus numerosas segundas oportunidades y no conseguía romper la contienda. No obstante, en defensa seguía sin sufrir lo más mínimo.

En ese tramo las mejores fueron una incansable Laia Flores y una Gueye que con su tamaño daba la impresión de que estaba jugando contra juveniles. Pero ni aun así las de Cantero lograban estirar el marcador y descansar tranquilas. Al revés, una superlativa Paula Ginzo (lo único potable del DVTK en la primera mitad) anotaba un espectacular triple que reducía la ventaja a solo siete puntos y dejaba en la grada una sensación de calma tensa.

Susto y sentencia

Fue ese susto el que activó al Casademont Zaragoza, que no quería permitir de ninguna manera que el partido se fuera con un interrogante al descanso. Se puso el mono de trabajo el equipo, tocó más balones si cabe en defensa y eso le permitió correr como le gusta. Fue Vorackova la que aprovechó la coyuntura y con un parcial de 8-0 en los últimos minutos antes del paso por vestuarios puso un 36-21 que, vista como se había desarrollado la primera parte, deja el choque, salvo catástrofe, visto para sentencia.

Y menos mal. Porque las aragonesas seguían bloqueadas. Por suerte, las húngaras daban todas las facilidades del mundo. La segunda parte empezó como la primera, con ambos equipos muy erráticos. No había manera de ver una canasta en el Príncipe Felipe. Para que se hagan una idea, la primera del Casademont llegó gracias a Gueye cuando se habían cumplido ya cuatro minutos de cuarto. Y aun así, las de Cantero dominaban ese parcial 2+1. Ver para creer.

Solo hacía falta que las zaragozanas cogieran un nivel digno, nada más, para que ya no hubiera ninguna duda sobre el resultado final. La energía de nuevo de Laia Flores y la intensidad de Bankolé y Fingall fueron suficientes para dar el zarpazo definitivo ante un DVTK que solo podía pedir clemencia.

El final del tercer cuarto fue un monólogo aragonés, a pesar de su otra vez deficiente porcentaje desde el triple (2 de 18 por entonces), mientras la grada estaba ya más preocupada de lo que pasaba en Italia más que de lo de Zaragoza. La distancia ya era un +25 que fue creciendo en unos últimos 10 minutos que no sirvieron más que para certificar que el sueño europeo continúa para el Casademont.

CASADEMONT ZARAGOZA: Mariona Ortiz (2), Merritt Hempe (9), Nadia Fingall (9), Veronika Vorackova (8), Helena Pueyo (5) -cinco inicial- Leite (7), Bankolé (13), Gueye (9), Mawuli (4).

DVTK: Melinda Miklos (0), Reka Lelik (7), Paula Ginzo (14), Kathryn Westbeld (0), Petra Toman (0) -cinco inicial- Aho (4), Takacs (8), Smuda (7).

PARCIALES POR CUARTOS: 21-12, 15-9, 19-9 y 11-10.

ÁRBITROS: Juozas Barkauskas, Elvis Binders-Coders y Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu. Sin eliminadas por faltas.

Noticias relacionadas

INCIDENCIAS: 6.189 espectadores en el pabellón Príncipe Felipe.

Final del partido con 66-40. Objetivo cumplido para el Casademont, que jugará el Play In ante el Praga

65-35 cuando faltan cuatro minutos de juego

Triiiiipleeee de Pueyooo. Lo necesitaba la balear. 61-32

Triple de Hempeee. 58-32

Mawuli cierra el cuarto con una gran canasta. 55-30

53-30. 1 minuto

Buena canasta ahora de Bankolé. +24

Tripleeee de Fingalll que ahora sí pone la puntilla. 45-25. 4 minutos de tercer cuarto

Gueye y Pueyo ponen la máxima (+17). Aun así, las sensaciones no son buenas