El exjugador del Casademont Zaragoza que anuncia su retirada a los 32 años

"Se termina la aventura de la pelotita naranja". Así comienza la carta con la que Álex Suárez ha anunciado su retirada del baloncesto profesional a los 32 años. El ala-pívot balear formó parte de la plantilla del Tecnyconta Zaragoza en la temporada 2017-18 junto a Jonathan Barreiro, Tomás Bellas, Dylan Ennis o el inolvidable Gary Neal

Suárez llegó en verano de 2017 en calidad de cedido por el Real Madrid y participó en 24 partidos de Liga -sufrió una lesión de tobillo que le impidió incluso ir con la selección-, en los que promedió 4,4 puntos y 2,3 rebotes para 2,9 créditos de valoración en 14 minutos.

Aquella fue una temporada convulsa en el equipo aragonés con cambio de entrenador, empezó Jota Cuspinera y acabó Pep Cargol, y con el equipo salvándose gracias a las extraordinarias actuaciones de Gary Neal. Al final de curso el club renovó también la dirección deportiva, prescindiendo de Salva Guardia y entregando el puesto a Pep Cargol.

Álex Suárez no continuó en el conjunto aragonés y se marchó al Benfica. Antes había pasado por el Prat, el Joventut, el Bilbao Basket y el Real Madrid y posteriormente ha jugado en el Tenerife, el Obradoiro y el Betis, estos dos últimos ya en Primera FEB.

Esta es la carta íntegra:

Esta carta la escribe el niño que, con trece años, salió de Menorca con una mochila llena de ilusión y un único sueño: jugar al baloncesto.

Hoy, diecinueve años después, puedo decir —con calma y con gratitud— que el baloncesto no solo ha sido mi profesión, sino una parte esencial de mi vida. Me ha formado, me ha exigido, me ha enseñado a caer y a levantarme.

Badalona fue el punto de partida de esta aventura y el lugar donde nacieron amistades que me acompañarán siempre. Después llegaron muchos equipos, muchas ciudades y muchos retos: Bilbao Basket, Real Madrid, Zaragoza, Benfica, Tenerife, Obradoiro y Betis. Cada uno dejó huella. Cada uno fue casa por un tiempo.

He tenido la suerte de compartir vestuario con personas extraordinarias, de aprender de entrenadores que me marcaron, de competir al máximo nivel y de vivir experiencias que nunca olvidaré. También he vivido momentos duros, lesiones, dudas y sacrificios. Pero incluso en los días más difíciles, el baloncesto me enseñó valores que hoy llevo conmigo: disciplina, esfuerzo, respeto y trabajo en equipo.

Nada de esto habría sido posible sin mi familia, que me apoyó desde el primer día, cuando todo era incertidumbre. Sin mis amigos, que siempre estuvieron ahí. Y, por supuesto, sin Maru, que ha sido mi mayor apoyo en este tramo final, sosteniéndome cuando el cuerpo decía basta y el corazón empezaba a pedir calma.

Hoy cierro una etapa preciosa de mi vida. Me voy en paz, orgulloso del camino recorrido y agradecido por todo lo que este deporte me ha regalado.

El baloncesto me ha dado mucho. Yo he intentado devolvérselo siempre con compromiso, respeto y amor por el juego.

Gracias por tanto, hasta siempre