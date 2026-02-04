Es la hora: la previa del Casademont Zaragoza-DVTK

La ocasión la pintan calva para un Casademont Zaragoza que se ha ganado a pulso llegar a la última jornada de la segunda fase de la Euroliga dependiendo de sí mismo para sellar su clasificación para el play-in. Tiene mérito el equipo aragonés, que partía en desventaja tras la primera ronda y que ha recuperado terreno a pasos agigantados, sobre todo, respecto a un Valencia al que ha derrotado en los dos enfrentamientos, lo que ha abocado a Ouviña, Fiebich y compañía a afrontar su partido en Venecia con el miedo en el cuerpo.

En cambio, si el Casademont hace sus deberes este miércoles (20.00), solo estará pendiente de lo que pase en Italia para conocer cuál será su rival en la lucha por acceder a la soñada Final 6. Si las de Cantero derrotan al desahuciado DVTK sellarán su pase directo al play-in. Una derrota también le clasificaría en caso de que el Venecia ganara al Valencia, pero le abocaría a un difícil cruce con el Praga, seguramente, para dilucidar quién se mete en la Final 6 de Zaragoza y quién se queda con las ganas. Si el Casademont gana y el Valencia también lo hace en Italia, pasará como tercero y el camino, en teoría, sería algo menos espinoso. Si el Valencia cae, las de Rubén Burgos quedarán eliminadas y el Casademont pasará como cuarto.

Más allá de cuentas y rosarios, el caso es que la situación es ideal para un Casademont que habría firmado hace apenas unas semanas llegar así a estas alturas. Seguir soñando pasa por ganar a un rival que no se juega nada y en casa, ante su gente y en un pabellón entregado y abarrotado. El escenario es idílico y la gente tiene ganas de fiesta. También la Marea Roja se ha ganado a pulso no despertar todavía.

Pero haría mal el Casademont si cree que está todo hecho. No hay rival sencillo en la Euroliga y el DVTK hace mucho que sabe que no tiene nada que hacer, pero ya ha dejado patente ante rivales de postín que no piensa poner las cosas sencillas a nadie. Las húngaras ya cayeron con estrépito ante el conjunto aragonés en el duelo disputado en su feudo, pero, sin nada que perder, afronta la cita dispuesto a dar un disgusto a quien haga falta. Mayúsculo sería, desde luego.

Además, el Casademont no llega al partido con inercia ganadora. La derrota del pasado fin de semana ante el Valencia, en Liga, no ha hecho mucho daño, pero ha frenado en seco a un equipo que casi no recordaba la sensación de perder hasta que el aro de la cancha del Fenerbahce se burló de aquel tiro de Helena Pueyo y abocó a Cantero y sus pupilas a seguir en la lucha y a no bajar la guardia.

Tiene el técnico a todas sus jugadoras disponibles. Algunas en mejor estado físico y momento de forma que otras, pero hay eco en la enfermería y eso siempre es una gran noticia. Pero, sin duda, la mejor sería hacer del decisivo duelo de este miércoles un paseo por las nubes para un Casademont instalado ya entre los más grandes del continente y que no piensa aflojar ese ritmo que le ha llevado a toda velocidad hasta lo más alto. Pero falta ese paso de gigante que le otorgaría hacer historia firmando su primera presencia en una Final 6. Y en casa, nada menos. Para ello, es preciso no fallar y dejar claro que hay demasiado en juego.

Mariona liderará un batallón en el que Pueyo, brillante en Hungría, encarnará la amenaza exterior que tanto daño hizo en aquel partido ante un DVTK en el que el peligro es Lekik. Nada, en todo caso, debería amenazar la victoria aragonesa. Se acabó la espera. Es la hora.