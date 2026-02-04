Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "El primero que no está contento con las seis victorias soy yo"

El Casademont Zaragoza no está en la situación deseada en la FIBA Europe Cup. El conjunto zaragozano afronta dos partidos intrascendentes tras su prematura eliminación del torneo, el primero de ellos este jueves frente al Aliaga Petkimspor turco, que ya tiene asegurada su clasificación pero intentará terminar como primero de grupo para contar con el factor cancha en la siguiente eliminatoria.

Así que Jesús Ramírez debe encontrar otros alicientes para el duelo de este jueves y así lo ha hecho el técnico catalán, que tiene claro para qué debe servir este encuentro. "Sí, por una parte me duele decir eso, pero me hubiera me hubiera gustado que hubiera sido un partido en el que nos jugáramos bastante para seguir la competición, pero al no ser así, obviamente tenemos que ser listos, estar rápidos y utilizarlo, utilizarlo para meter a los que acaban de llegar y otra vez otros que no acaban de llegar, pero vienen de estar tiempo fuera y utilizar este ese espacio en el campo para para mejorar", ha indicado el técnico en la rueda de prensa previa.

En ese sentido, asoman tres nombres, los de los recién llegados Josh Richardson e Isaiah Washington y el del lesionado Bojan Dubljevic. Ramírez ha hablado de ellos también. "Pues bien, bien, los he visto creo que más fuera de la pista que dentro, o sea, más en en viajes que en dinámica de grupo, pero bien, son dos chicos que quieren estar aquí, quieren ayudar, quieren meterse dentro del grupo y ahora los entrenamientos que estamos teniendo pues les ayudan para eso", ha expuesto Ramírez. En cuanto a Dubljevic, la evolución de la mano es buena y su participación este jueves dependerá de su estado y de lo que digan los médicos.

El Casademont Zaragoza está en plena reconstrucción tras los últimos cambios y el entrenador no sabe cuánto va a durar el proceso para que el grupo se convierta en un equipo y sea reconocible en la pista. "Ayer hicimos el primer entrenamiento sin la mitad de los que deberían acoplarse, con lo cual hoy creo que vamos a tener a casi todos. El tiro de mañana es importante, el partido de mañana es importante, el entrenamiento del viernes es importante y con todo eso vamos a intentar empujar para eso, para que conjunten sin pararnos, o sea, conjunte el equipo sin pararnos sobre la marcha. Y a la vez eso pues es trabajo nuestro, el staff de optimizar todo el tiempo que tenemos en la pista, de ser listos y no sobrecargar a nadie y llegar a los partidos que tenemos que ahora de la mejor manera posible", ha explicado.

Las metas

En ese sentido, Ramírez quiere aprovechar el hecho de que ahora el Casademont va a tener cuatro partidos seguidos en casa, sin viajes de por medio, antes del próximo parón para la Copa y la ventana FIBA. "A ver si conseguimos desde la pista otra vez notar que que estamos juntos, notar que la gente se lo pasa bien, que se divierte, van a ser partidos de tensión, que los los los marcamos como muy importantes, creo que que la gente también. Tenemos un espacio para seguir entrenando y ese mini ciclo de los partidos en casa más la ventana nos deberían dar también un empujón para tener una base para el resto de la temporada y para eso estamos trabajando", ha señalado.

Para el técnico, no cambia la meta final. "El objetivo final sigue siendo el mismo, que es buscar una identidad que ahora no estamos teniendo. Buscar una identidad que sí hemos mostrado, pero muy poquito por diferentes razones. Entonces difiere en cuanto a los jugadores que están y que no están y bueno, por situaciones o circunstancias de la temporada, pues que sea así", ha dicho Ramírez.

La valoración

El técnico también ha hecho autocrítica, reconociendo para empezar que las seis victorias en la ACB son un bagaje escaso. "Los seis partidos de la primera vuelta creo que han sido pocos para mí. Deberíamos haber ganado uno más, pues luchar para eso, para ganar más partidos que la primera vuelta y eso ya no depende de nosotros, tenemos que estar, pero hablando un poco en la globalidad de toda la segunda vuelta, que es cuando empezamos ahora con la reestructuración. Si hacemos las cosas bien deberíamos ganar más de seis partidos".

Cuestionado sobre si hubiera hecho algo diferente, ha reconocido su propio proceso de adaptación y aprendizaje. "Hay muchas cosas, muchas cosas, pero a toro pasado es fácil. Yo también estoy aprendiendo, también tengo, he tenido o estoy teniendo un poco de un proceso de adaptación desde el trabajo, de muchas cosas y algunas están creo que están saliendo bien, otras que no. Y el primero que tengo autocrítica soy yo, el primero que no está contento con los con las seis victorias soy yo, entonces bueno, procesos quizá de cuando han pasado cosas pararnos menos y seguir un poco más directo a la dirección que íbamos, pase lo que pase y caiga quien caiga, a lo mejor si me vuelve a pasar lo haría así", ha reflexionado, apuntando que han estudiado con todo el staff lo que se ha hecho bien y lo que no, lo que ha funcionado y lo que no, para abordar esta reestructuración y seguir buscando la identidad del equipo.