¿Cuál será el rival del Casademont Zaragoza si se clasifica a los Play In de la Euroliga?

Tras la cruel derrota (con un triple que se salió de dentro con el que todavía sueñan los aficionados) del Casademont Zaragoza en la pista del Feneerbahce, ya están claras las cuentas para conseguir su clasificación a los Play in de la Euroliga que incluyen incluso una mínima opción de conseguirlo aun cayendo derrotadas en su partido en el Príncipe Felipe contra el DVTK (miércoles, 4 de febrero, 20.00 horas).

Si Casademont gana estará clasificado bien como tercero (si Valencia derrota al Reyer Venecia) o como cuarto (si es Venecia el ganador de ese enfrentamiento); y si pierde también lo estará si el que se impone es el Venecia al Valencia Basket.

Más allá de eso, y con el optimismo por bandera y confiando en que el Casdemont Zaragoza no deje pasar la oportunidad de sellar su clasificación en casa y ante el colista del grupo que no ha ganado ningún partido en esta segunda fase, llega también el momento de hacer cuentas para su próximo rival con el que se jugará, no hay que olvidarlo, su clasificación a la Final Six, que este año se vuelve a disputar en Zaragoza.

Todas las posibilidades

Si el Casademont Zaragoza finaliza tercero de su grupo se verá las caras con el cuarto clasificado del otro y si es cuarto con el tercero. ¿Quiénes van a ser? En el otro grupo hay dos equipos que ya están clasificados y que acabarán primero y segundo pase lo que pase en la última jornada, son el Galatasaray (que lleva 9 victorias) y el Girona (que acumula 8). Hay otro equipo que está ya eliminado, el Flamme Carolo Basket (que tiene tres triunfos). Son los otros tres conjuntos del grupo, el USK Praga, el Bourges y el Schio italiano, los que se van a jugar los puestos tercero y cuarto.

A falta de esa jornada (donde el USK Praga se mide al colista y Schio a Bourges en la cancha italiana), el USK Praga tiene siete victorias y los otros dos conjuntos, seis. Es decir, la primera cuenta es clara, si USK Praga se impone al colista fuera de casa, algo que parece más que factible, el equipo checo concluirá en tercera posición y el ganador del Schio-Bourges será el cuarto. Es decir, si el Casademont es tercero se medirá al ganador de este encuentro y si es cuarto al USK Praga.

La otra opción es que el USK Praga caiga en su choque contra el Flamme Carolo Basket. En ese caso y dado que las checas tienen perdido el average tanto con Schio como con Bourges serán cuartas y la ganadora del Schio-Boyrges, tercera. Es decir si el Casademont Zaragoza es tercero se medirá al USK Praga y si es cuarto, al ganador del partido entre italianas y francesas. No hay más cuentas.

Si el Casademont Zaragoza confirma su pase, deberá pelear por estar en los cuartos de final del torneo en el Play In que este curso se disputa al mejor de tres partidos. Hay una diferencia notable entre ser tercero o cuarto y es nada menos que el factor cancha con la posibilidad de jugarse el desempate en casa. Las fechas previstas de este Play In son 18 de febrero, 25 de febrero y 3 de marzo.