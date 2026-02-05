El Casademont Zaragoza, ante el más difícil todavía en la Euroliga: “Quien no crea que no venga”

El Casademont Zaragoza sigue soñando con estar en la Final Six que decidirá al campeón de la Euroliga 2026 del 15 al 19 de abril en el Príncipe Felipe de la capital aragonesa. Por tercera campaña consecutiva, las tres que ha disputado la mejor competición continental, el conjunto de Carlos Cantero es uno de los ocho mejores equipos del torneo, pero el club aragonés quiere más y acceder a la primera fase final de su historia.

No será nada sencillo porque para hacerlo debe ganarle dos partidos en una serie al mejor de tres al vigente campeón, el Praga, y estará obligado a, al menos, superarle una vez en su pista, ya que al concluir en cuarta posición en la segunda fase el factor cancha será para el conjunto checo.

Pero si alguien ha demostrado que puede es el Casademont Zaragoza. Así lo ha recordado su capitana, Mariona Ortiz, en sus redes sociales: “Orgullosas de estar un año más en el top 8 de Europa. Sin duda, lo del camino fácil no es para nosotras. Pero si alguien es capaz de lograrlo es este equipo (¡Marea Roja, ya sabéis que formáis parte de él!). Volvemos al… Quien no crea, que no venga”.

Existe un precedente entre ambos equipos, que se vieron las caras precisamente el curso pasado, antes de que el Praga se proclamara campeón. Se enfrentaron en la segunda fase del torneo y el duelo quedó en tablas: el Casademont Zaragoza cedió en el Kralovka Arena por 72-66 y ganó en el Príncipe Felipe por 73-68.

Ambos encuentros tuvieron un factor común: Valeriane Ayayi. Y es que la alero senegalesa de 31 años fue la mejor en ambos encuentros con 19 puntos y 12 rebotes en el partido de Praga y 17 puntos y 8 rebotes en el Príncipe Felipe. Ayayi no solo continúa en Praga sino que es la pieza principal del equipo checo. Juega 31 minutos de media y aporta 15,1 puntos, la que más del equipo, 5,8 rebotes y 4,1 asistencias.