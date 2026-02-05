CASADEMONT ZARAGOZA
El Casademont Zaragoza, ante el más difícil todavía en la Euroliga: “Quien no crea que no venga”
El conjunto aragonés se jugará el pase a la Final Six ante el Praga
El Casademont Zaragoza sigue soñando con estar en la Final Six que decidirá al campeón de la Euroliga 2026 del 15 al 19 de abril en el Príncipe Felipe de la capital aragonesa. Por tercera campaña consecutiva, las tres que ha disputado la mejor competición continental, el conjunto de Carlos Cantero es uno de los ocho mejores equipos del torneo, pero el club aragonés quiere más y acceder a la primera fase final de su historia.
No será nada sencillo porque para hacerlo debe ganarle dos partidos en una serie al mejor de tres al vigente campeón, el Praga, y estará obligado a, al menos, superarle una vez en su pista, ya que al concluir en cuarta posición en la segunda fase el factor cancha será para el conjunto checo.
Pero si alguien ha demostrado que puede es el Casademont Zaragoza. Así lo ha recordado su capitana, Mariona Ortiz, en sus redes sociales: “Orgullosas de estar un año más en el top 8 de Europa. Sin duda, lo del camino fácil no es para nosotras. Pero si alguien es capaz de lograrlo es este equipo (¡Marea Roja, ya sabéis que formáis parte de él!). Volvemos al… Quien no crea, que no venga”.
Existe un precedente entre ambos equipos, que se vieron las caras precisamente el curso pasado, antes de que el Praga se proclamara campeón. Se enfrentaron en la segunda fase del torneo y el duelo quedó en tablas: el Casademont Zaragoza cedió en el Kralovka Arena por 72-66 y ganó en el Príncipe Felipe por 73-68.
Ambos encuentros tuvieron un factor común: Valeriane Ayayi. Y es que la alero senegalesa de 31 años fue la mejor en ambos encuentros con 19 puntos y 12 rebotes en el partido de Praga y 17 puntos y 8 rebotes en el Príncipe Felipe. Ayayi no solo continúa en Praga sino que es la pieza principal del equipo checo. Juega 31 minutos de media y aporta 15,1 puntos, la que más del equipo, 5,8 rebotes y 4,1 asistencias.
- El Arsenal apunta a Saidu: Toni Lima, ojeador del club inglés y descubridor para Europa de Neymar, ya ha estado en el Ibercaja Estadio
- ¿Vuelve la mili? Europa se rearma, el debate llega al aula y los alumnos aragoneses opinan
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
- Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
- La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
- Así se quedó Ramón J. Sender sin Nobel de Literatura: una fuerte discusión con Cela y la frialdad de la Academia
- El exjugador del Casademont Zaragoza que anuncia su retirada a los 32 años
- Un grupo empresarial de tres inversores ofrece 150.000 euros para comprar el Zaragoza CFF