La crónica del Casademont Zaragoza-Petkim Spor: a buenas horas, mangas verdes (76-71)

A buenas horas, mangas verdes. El refranero español tiene sentencias para casi todo. También para lo que pasó este jueves en el Príncipe Felipe. El Casademont Zaragoza venció e incluso convenció por momentos al Petkim Spor (76-71) en un partido que, en condiciones normales, debería haberle servido de mucho pero que, tras su desastrosa segunda fase en la FIBA Europe Cup, no hizo más que dejar a sus aficionados con la agridulce sensación de lo que podría haber sido y no va a ser. Al menos, los pocos y valientes seguidores que fueron al pabellón vieron un choque entretenido y, aunque se quedaron con las ganas de ver a Josh Richardson, se ilusionaron con Isaiah Washington.

Consciente de que no se jugaba nada, el equipo salió relajado, dejándose llevar, corriendo y con ganas de encontrar buenas sensaciones. Y ese espíritu disfrutón dio resultado desde el primer minuto. Bajo la batuta de un inspirado Marco Spissu, que cumplía años, los de Ramírez se pusieron con una ventaja de 10 puntos en un santiamén (13-3).

Los turcos no se esperaban ni de broma el arrollador comienzo aragonés y parecieron desubicados durante todo el primer cuarto, en el que atacaron mal (Koumadje les daba un miedo terrible) y defendieron peor. Mientras tanto, se produjo el debut de un Isaiah Washington que dejó un par de asistencias interesantes. El festival del Casademont continuaba con dos triples de la perla Lukic y del capitán Yusta, momento en el que Robinson y sus acrobacias se apuntaron al guateque para dejar el marcador en un contundente 28-13 tras los diez primeros minutos de baloncesto.

Pero si algo ha demostrado este equipo es que irregular a más no poder. No podía ser todo tan bonito. Así que un parcial de 0-9 de salida en el segundo cuarto volvía a meter al Petkim Spor en el encuentro ante un Casademont al que le costó un mundo anotar su primera canasta. Lo hizo con un mate Stephens y a continuación llegaron los primeros puntos de Washington mediante un espectacular triple que aplaudió el vacío Príncipe Felipe.

Tira y afloja

Se picó el otro base de Ramírez y Spissu también acertó desde la larga distancia para devolver la tranquilidad en el luminoso (36-22). Dos triples más de Joaquín y Robinson parecían que incluso comenzaban a sentenciar la contienda, aunque los turcos espabilaron antes del descanso y volvieron a engancharse al choque en un encuentro de idas y venidas en el que el más consistente y la mejor noticia de la primera parte fue la prometedora carta de presentación de Washington (46-35)

Siguió en la reanudación el duelo de rachas y tan pronto se colocó el Petkim a solo siete como el Casademont volvía a escaparse gracias a un atinado Stephens. En ese tira y afloja constante, Washington siguió enamorando a los presentes y suyo fue buena parte del mérito de que los de Ramírez entraran al último cuarto con el partido, a priori, controlado.

Tanto era así que los turcos, aunque el marcador quedó algo engañoso, no asustaron y el partido murió plácidamente, con minutos para todos, incluidos los canteranos, en una jornada que dejó varias conclusiones positivas que, sin embargo, no valdrán de mucho si no se vence el sábado al Bilbao Basket. Ese será el día para calibrar hasta dónde puede llegar este nuevo Casademont.

CASADEMONT ZARAGOZA: Spissu (8), Joaquín (7), Stephens (12), González (-), Koumadje (5)- quinteto inicial-Robinson (9), Yusta (8), Washington (14), Fernández (6), Lukic (3), Traoré (4) y Alías (-).

ALIAGA PETKIM SPOR: Withakker (5), Efianayi (21), Blumbergs (11), Kurtuldum (8), Floyd (-)- quinteto inicial- Guler (-), Franke (8), Kaba (-), Sav (4) y Sajus (14).

PARCIALES POR CUARTOS: 28-13, 18-22, 22-20 y 8-16.

ÁRBITROS: Barkauskas, Juozas (LTU), Binders-coders, Elvis (LAT) y Cotrobas-Sascalu, Vlad-Theodor (ROU). Sin eliminados por faltas personales.

INCIDENCIAS: 1.543 espectadores en el Príncipe Felipe.

Ha reaccionado tarde el equipo turco, pero no le va a dar ni siquiera para asustar (76-71)

Se ha relajado demasiado el Casademony y los turcos se han puesto a 8 cuando todavía faltan 2.30 para el final

72-57. Todo controlado en el Felipe cuando faltan 6 minutos

Final del tercer cuarto con 68-55

No se rinde el Petkim. 64-53

64-48. Anota Yusta desde el libre. 2.30 de tercer cuarto

Sigue muy enchufado Washington. 60-46

Triple de Washington. 58-45

Mate de Yusta