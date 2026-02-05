El Casademont Zaragoza U22 busca su tercera victoria consecutiva ante el Joventut Badalona
El conjunto rojillo, liderado por Jorge Serna, llega tras imponerse a Gran Canaria y Fundación CB Canarias
El Casademont Zaragoza U22 regresa este viernes (20:30 horas) al CDM Siglo XXI para afrontar la cuarta jornada de la segunda fase de Liga U con el objetivo claro de seguir creciendo. El conjunto rojillo quiere aprovechar el impulso de las últimas semanas para sumar su tercera victoria consecutiva y recuperar de forma definitiva las buenas sensaciones que marcaron su primera fase, apoyándose además en el factor cancha y en su afición.
El equipo de Jorge Serna atraviesa un buen momento competitivo. Llega tras encadenar dos triunfos de mucho mérito ante Gran Canaria y Fundación CB Canarias, ambos resueltos tras un gran esfuerzo colectivo y capacidad para competir en los momentos decisivos, incluido un duelo que se decidió en la prórroga. Han sido victorias muy trabajadas, y que Casademont Zaragoza quiere mantener ahora de vuelta al Siglo XXI, donde busca hacerse fuerte y dar continuidad a su dinámica positiva.
Enfrente estará un Joventut Badalona que todavía no ha podido estrenar su casillero de victorias en esta segunda fase, aunque su balance no refleja la exigencia de su calendario. El conjunto catalán ha caído ante tres rivales de nivel como Barça, Baxi Manresa y Real Madrid, en partidos que le han obligado a competir al máximo. Un equipo competitivo que llegará con la necesidad de reaccionar, lo que augura un choque intenso y de alto ritmo.
