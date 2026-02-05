Casademont Zaragoza
Como juegue siempre así Isaiah Washington es el fichaje del año: las notas del Casademont Zaragoza
Minutos para todos en una buena actuación general de los jugadores del equipo aragonés
Washington | 9 |
Prometedor. Si juega todos días como en su debut va a ser el fichaje del año.
Spissu | 7 |
Inspirado. Ahora tiene que asumir más responsabilidad y parece dispuesto a ello.
Yusta | 6 |
Relajado. Sin desgastarse demasiado acabó sacando buenos números
Stephens | 7 |
Dinámico. Bien en defensa y muy atinado en ataque. Gran partido del americano.
Robinson | 6 |
Resolutivo. En lo poco que jugó hizo lo que quiso sobre la pista.
Rodríguez | 5 |
Agitador. Quiso dejar su huella en el partido, pero estuvo algo acelerado.
Fernández | 6 |
Batallador. Jugó más de lo que acostumbra y, aunque le faltó acierto, demostró que a rasmia pocos le ganan.
González | 6 |
Trabajador. Otro que si hubiera estado más fino hubiera firmado una gran actuación
Koumadje | 7 |
Intimidador. Es increíble lo que su altura modifica los planes de los rivales.
Traoré | 5 |
Enérgico. Tiene que ponerle algo de pausa a su fuerza, pero está para aportar.
Lukic | 5 |
Talentoso. Dejó un gran triple en un partido que le debe servir para crecer.
Alías | - |
Escaso. Salió en el último cuarto cuando sus compañeros estaban ya demasiado relajados.
