Como juegue siempre así Isaiah Washington es el fichaje del año: las notas del Casademont Zaragoza

Minutos para todos en una buena actuación general de los jugadores del equipo aragonés

Washington, en una acción durante su debut en el Príncipe Felipe

Washington, en una acción durante su debut en el Príncipe Felipe / Pablo Ibáñez

Zaragoza

Washington | 9 |

Prometedor. Si juega todos días como en su debut va a ser el fichaje del año.

Spissu | 7 |

Inspirado. Ahora tiene que asumir más responsabilidad y parece dispuesto a ello.

Yusta | 6 |

Relajado. Sin desgastarse demasiado acabó sacando buenos números

Stephens | 7 |

Dinámico. Bien en defensa y muy atinado en ataque. Gran partido del americano.

Robinson | 6 |

Resolutivo. En lo poco que jugó hizo lo que quiso sobre la pista.

Rodríguez | 5 |

Agitador. Quiso dejar su huella en el partido, pero estuvo algo acelerado.

Fernández | 6 |

Batallador. Jugó más de lo que acostumbra y, aunque le faltó acierto, demostró que a rasmia pocos le ganan.

González | 6 |

Trabajador. Otro que si hubiera estado más fino hubiera firmado una gran actuación

Koumadje | 7 |

Intimidador. Es increíble lo que su altura modifica los planes de los rivales.

Traoré | 5 |

Enérgico. Tiene que ponerle algo de pausa a su fuerza, pero está para aportar.

Lukic | 5 |

Talentoso. Dejó un gran triple en un partido que le debe servir para crecer.

Alías | - |

Escaso. Salió en el último cuarto cuando sus compañeros estaban ya demasiado relajados.

TEMAS

