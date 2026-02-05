Como juegue siempre así Isaiah Washington es el fichaje del año: las notas del Casademont Zaragoza

Washington | 9 |

Prometedor. Si juega todos días como en su debut va a ser el fichaje del año.

Spissu | 7 |

Inspirado. Ahora tiene que asumir más responsabilidad y parece dispuesto a ello.

Yusta | 6 |

Relajado. Sin desgastarse demasiado acabó sacando buenos números

Stephens | 7 |

Dinámico. Bien en defensa y muy atinado en ataque. Gran partido del americano.

Robinson | 6 |

Resolutivo. En lo poco que jugó hizo lo que quiso sobre la pista.

Rodríguez | 5 |

Agitador. Quiso dejar su huella en el partido, pero estuvo algo acelerado.

Fernández | 6 |

Batallador. Jugó más de lo que acostumbra y, aunque le faltó acierto, demostró que a rasmia pocos le ganan.

González | 6 |

Trabajador. Otro que si hubiera estado más fino hubiera firmado una gran actuación

Koumadje | 7 |

Intimidador. Es increíble lo que su altura modifica los planes de los rivales.

Traoré | 5 |

Enérgico. Tiene que ponerle algo de pausa a su fuerza, pero está para aportar.

Lukic | 5 |

Talentoso. Dejó un gran triple en un partido que le debe servir para crecer.

Alías | - |

Escaso. Salió en el último cuarto cuando sus compañeros estaban ya demasiado relajados.