La previa del Casademont Zaragoza-Petkim Spor: un entrenamiento con público

Aunque todavía faltan dos partidos para el final de la segunda fase de la FIBA Europe Cup (el de este jueves ante el Petkim Spor y otro ante el Sassari), nada tiene que hacer el Casademont Zaragoza en la competición tras el enésimo desastre europeo del equipo aragonés. Por tanto, la visita de los turcos al Príncipe Felipe (20.00) es un encuentro en el que nada se juegan los de Ramírez y que, seguramente, preferirían no tener que jugar.

Pero como les queda otro remedio, los zaragozanos tendrán que enfrentarse al papelón en un pabellón que seguramente presentará una de las peores entradas de la temporada. Sin embargo, los valientes que se decidan y acudan al Felipe tendrán la oportunidad de asistir a algo parecido a un encuentro de entrenamiento. Porque el Casademont, ya que no se puede librar de la poco apetecible contienda, deberá utilizar el enfrentamiento ante el Petkim Spor para poner las bases del nuevo equipo en el que tiene que ser el primer día del resto de su accidentada y, hasta ahora, decepcionante campaña.

Ese es el mayor aliciente que tiene el choque para Jesús Ramírez, disponer de 40 minutos de baloncesto para probar todo lo que se le pase por la cabeza y crea que puede valer a los suyos sin miedo a lo que eso signifique en el resultado del encuentro. Para los aficionados, el mayor incentivo será ver por primera vez en el Príncipe Felipe a un jugador de la categoría de Josh Richardson. Seguro que al ex NBA le viene bien también el choque para seguir cogiendo ritmo de competición.

El nuevo base

Además, se espera también el debut del último en llegar a Zaragoza, Isaiah Washington. El base, que llega a la capital aragonesa con el difícil reto de sustituir a Bell-Haynes, jugará su primer partido con la camiseta del Casademont en un duelo que le servirá para ir conociendo a sus nuevos compañeros. Por lo demás, se espera que sea un día en el que los jugadores más fatigados como Yusta, Robinson o compañía tengan la oportunidad de descansar y esos minutos los jueguen otros, como los habituales del U22, que quieran ganarse una oportunidad con los mayores.

Para el que no es un amistoso el choque es para el Petkim Spor. Los turcos, ya clasificados, se van a jugar el primer puesto del grupo con el Peristeri. Ya ganaron los turcos al Casademont en la ida y a nadie extrañaría que, dadas las condiciones en las que se va a disputar el choque, lo volviera hacer en el Felipe en una jornada que seguro que no pasa a la historia.