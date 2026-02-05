El rival del Casademont en Euroliga que envidia la afición de Zaragoza: "Estas chicas también se lo merecen"
El técnico del conjunto italiano clasificado para el 'Play In' elogió la capacidad de las aragonesas para llenar el Príncipe Felipe
El Casademont Zaragoza sigue avanzando imparable hacia un objetivo claro y ambicioso: la Final Six de la Euroliga. Ayer, las aragonesas dieron otro paso de gigante al clasificarse para un Play In que ha dejado sorpresas, de las cuales, la más destacada es la eliminación del Valencia Basket. El equipo de Rubén Burgos, vigente campeón de Liga que venció el pasado domingo al conjunto rojillo en el Príncipe Felipe y acabó con su racha de imbatibilidad de 15 duelos en competición doméstica, cayó ante el Reyer Venezia y dice adiós de manera abrupta e inesperada a la Euroliga.
Las de Carlos Cantero, en cambio, volvieron a hacer los deberes de manera independiente a lo que ocurriera en el resto de duelos de la jornada. Tras la derrota del Valencia en un partido que concluyó aproximadamente 30 minutos antes del que jugaba el conjunto aragonés, el Casademont se habría clasificado incluso perdiendo contra DVTK. Aun así, para entonces, las zaragozanas ya tenían más que atado el triunfo ante el equipo Húngaro.
Todo ello, en parte, gracias a haber ganado los dos duelos al club valenciano en el torneo europeo, siendo la vuelta (81-71) en casa en un partido donde la afición fue más que protagonista. En el partido de vuelta, se congregaron en el Príncipe Felipe 8.500 personas para animar al Casademont y empujar una victoria vital. Tras esta clasificación, el conjunto rojillo no solo ha demostrado que va en serio en la competición continental, sino que ha sacado a relucir una cualidad que ambicionan sus rivales.
La Marea Roja, la envidia de Europa
La sorpresa del Venezia al tumbar al Valencia dejó un dato preocupante para las italianas. El Palasport Giuseppe Taliercio, cancha del Reyer con capacidad para 3500 personas, se mostró visiblemente vacío durante el encuentro. Tras el choque, la cifra oficial de asistencia era de 857 espectadores, un dato que, comparado a los de otras aficiones de la competición, como la del Casademont Zaragoza, revela una diferencia abrumadora. Pero no fue solo el dato el que dio la voz de alarma.
El entrenador del Reyer Venezia, Andrea Mazzon, habló tras el partido de la diferencia de asistentes con otros partidos y puso como ejemplo el encuentro entre el club aragonés y el valenciano en el Príncipe Felipe, también de la Segunda Fase de la Euroliga. "Estamos entre los ocho mejores equipos de Europa. Ahora esperamos poder llenar este estadio porque hace 15 días jugaron Zaragoza y Valencia ante 8.500 personas", sentenció el técnico. Para la siguiente fase, Mazzon espera acercarse al dato: "Creo que estas chicas también se merecen 8.500 espectadores", reivindicó.
