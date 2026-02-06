Carlos Cantero, sobre los dos próximos partidos del Casademont Zaragoza: "Que nos hagan mejores para el Play In"

El Casademont Zaragoza vuelve a la competición doméstica este domingo (12.00 horas) en la visita al Maquinaria Ensino Lugo. Tras la clasificación para el Play In de la Euroliga y con la mirada puesta en la eliminatoria ante el Praga, el entrenador del conjunto rojillo, Carlos Cantero, ha reconocido este viernes en la previa del partido de Liga Femenina Endesa que afronta los dos próximos encuentros del torneo regular como una preparación para el gran desafío continental. “Los dos próximos partidos son para que nos hagan mejores para afrontar el Play In”, afirma.

El técnico asegura que el equipo llega algo cansado en lo mental, aunque bien a nivel físico: “Yo creo que hemos llegado más agotadas por la importancia de los partidos que teníamos que ganar en Euroliga. Pero bien, sin problemas físicos ni nada”. En este sentido, ha puesto el foco en lo que el equipo tiene por delante en Europa: “Sabiendo el reto muy importante que tenemos de Play In en febrero e intentar llegar en las mejores condiciones posibles”.

El preparador rojillo ha admitido que el calendario les obliga a ser prácticos a la hora de gestionar esfuerzos. “Somos humanos y le damos prioridad a lo que se la tenemos que dar. Cuando, al final, entre tanto viaje y demás, no se la puedes dar a todo al 100%”, explica. Aun así, el duelo en Lugo no es un mero trámite para las colíderes de Liga. “Que diga esto no significa que no lo afrontemos con la máxima competitividad”, añade.

Partido de Euroliga entre el Casademont Zaragoza y el DVTK en el Príncipe Felipe. / Laura Trives

Mantenerse en lo alto de la clasificación es una prioridad para el vestuario. “El premio de ir liderando la Liga es que luego viene muy bien en el mes de septiembre. Por lo tanto, no hay que descuidarlo para nada”, ha remarcado Cantero. Además, ha recordado que hacerse con el título está en sus manos si mantienen el nivel competitivo: “Sigue dependiendo de nosotras. La ambición la tenemos para intentar mantenernos ahí y aguantar en esa posición, pero es complicado estar arriba tanto tiempo”.

El técnico madrileño ha vuelto a incidir en los beneficios de tener plantilla larga, como es el caso del Casademont. “Yo creo que la gestión de las cargas está siendo muy positiva”, recalca Cantero, quien asegura que “donde más se puede ver es en la cantidad y tipo de lesiones que sufren las jugadoras”. A este respecto, recuerda que la diferencia es notable con campañas anteriores: “En enero o febrero del año pasado venía aquí diciendo que a ver si tengo algún día buenas noticias. Lesiones siempre va a haber, pero gracias a Dios, no están siendo de gravedad o más allá de una jugadora que se pierde dos, tres, cuatro partidos”.

Carlos Cantero, en el partido de Euroliga entre el Casademont y el DVTK en el Príncipe Felipe. / Laura Trives

El Maquinaria Ensino Lugo, exequipo del entrenador del Casademont Zaragoza, trae buenos recuerdos a Cantero, quien además, ha elogiado el desempeño de su homólogo: “Suso está haciendo un trabajo espectacular. He tenido la oportunidad de conocerle y de ir hablando durante la temporada con ellas porque al final es un sitio donde yo también estuve”. Sobre el peligro del cuadro lucense, ha destacado el perfil de algunas rivales: “Las jóvenes, yo creo que están cogiendo ese mando”. A Cantero le preocupan especialmente algunas jugadoras como Alicia Flórez, por su “versatilidad” y “tiradoras como Elba”.

Por último, el técnico ha reflexionado sobre la asistencia a los partidos, comparando la situación de Lugo o Venecia con el fenómeno de la Marea Roja en el pabellón Príncipe Felipe. “Es algo que quizá normalizamos y que no puedo decir que no lo disfrutamos por ello”. Sobre esta tendencia, ha asegurado que le gustaría ver buenos datos de asistencia también en otros encuentros.