El Casademont agota en apenas unas horas el viaje en vuelo chárter a Praga para el Play In de la Euroliga
El club aragonés ha puesto a la venta también las entradas para el encuentro de casa
En apenas unas cinco horas se han agotado todas las plazas, 149, y hay hasta lista de espera. El Casademont Zaragoza organizó de la mano de Air Horizont viaje en el día a Praga para el primer partido del Play In de la Euroliga con salida y llegada al aeropuerto de la capital aragonesa y ya no quedan, por lo que el equipo aragonés estará muy bien acompañado en la capital checa..
La salida será el miércoles 18 de febrero a las 8.00 horas desde el aeropuerto de Zaragoza y el regreso, a las 23.30 horas, tras el partido. Incluye los billetes de ida y vuelta, traslados del aeropuerto de Praga y la ciudad y entre la ciudad y el aeropuerto y la entrada para el encuentro entre el USK Praha y el Casademont Zaragoza que se disputa a las 19.00 horas.
El precio era de 200 euros y los niños de hasta 12 años (inclusive) tenían un 50% de descuento solicitándolo a través del correo electrónico info@basketzaragoza.net.
Por otra parte, el Casademont también ha sacado ya a la venta las entradas para el segundo encuentro del Play In frente al USK Praha, que será decisivo para acceder a la Final Six de Zaragoza o para no perder ese tren por segundo año consecutivo.
Los abonados pagarán 18 euros en el anillo 1 y 12 euros en el anillo 2, mientras que para los no abonados el precio es de 28 euros en el anillo 1 y de 22 en el anillo 2.
Los socios también cuentan con un plazo preferencial para la compra de entradas y reserva de su localidad habitual y pueden adquirir hasta 4 entradas adicionales por abono.
