El Casademont U22 vence en un partido sin historia al Joventut
El equipo de Jorge Serna rompe el choque en la primera mitad
Zaragoza
El Casademont Zaragoza U22 venció de forma fácil al Joventut (80-57) en un duelo que tuvo desde el principio controlado. Ya en el primer cuarto abrió el choque con un 14-4 de parcial y, en el segundo cuarto, con un empujón al final, se marchó al descanso con un +18 (44-26) que dejó el partido encarrilado.
En el tercer cuarto siguió engordando un parcial de 17-2 que terminó de romper el choque hasta superar la treintena de diferencia y solo una descalificante de Faye y algo de relajación en los minutos finales, con todo el pescado vendido, dieron algo de vida a un encuentro que solventó el Casademont con mucha eficacia.
- Una pelea entre bandas latinas en un centro de menores de Zaragoza deja 14 heridos y obliga a intervenir a la Policía
- Álex Gomes, jugador del Real Zaragoza, en la primera selección del Fútbol Draft 2026
- Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
- Pichu' Atienza, excompañero de El Yamiq en el Real Zaragoza: 'El tío era un imán, va a ayudar mucho
- La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
- Indignación y miedo en las puertas del reformatorio: 'Están pagando justos por pecadores, han emprendido a golpes al módulo entero
- Stellantis Figueruelas vuelve a parar: se cancela otro turno por el cierre del estrecho de Gibraltar
- Nolasco y su jefa de gabinete criticaron a Abascal por hacer salir a Vox del Gobierno de Aragón