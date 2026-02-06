Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casademont U22 vence en un partido sin historia al Joventut

El equipo de Jorge Serna rompe el choque en la primera mitad

Álex Moreno trata de marcharse de un defensor en el Casademont-Joventut U22.

Álex Moreno trata de marcharse de un defensor en el Casademont-Joventut U22. / Alejandro Meavilla

A. B. L.

Zaragoza

El Casademont Zaragoza U22 venció de forma fácil al Joventut (80-57) en un duelo que tuvo desde el principio controlado. Ya en el primer cuarto abrió el choque con un 14-4 de parcial y, en el segundo cuarto, con un empujón al final, se marchó al descanso con un +18 (44-26) que dejó el partido encarrilado.

En el tercer cuarto siguió engordando un parcial de 17-2 que terminó de romper el choque hasta superar la treintena de diferencia y solo una descalificante de Faye y algo de relajación en los minutos finales, con todo el pescado vendido, dieron algo de vida a un encuentro que solventó el Casademont con mucha eficacia.

