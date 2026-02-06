El Casademont U22 vence en un partido sin historia al Joventut

El Casademont Zaragoza U22 venció de forma fácil al Joventut (80-57) en un duelo que tuvo desde el principio controlado. Ya en el primer cuarto abrió el choque con un 14-4 de parcial y, en el segundo cuarto, con un empujón al final, se marchó al descanso con un +18 (44-26) que dejó el partido encarrilado.

En el tercer cuarto siguió engordando un parcial de 17-2 que terminó de romper el choque hasta superar la treintena de diferencia y solo una descalificante de Faye y algo de relajación en los minutos finales, con todo el pescado vendido, dieron algo de vida a un encuentro que solventó el Casademont con mucha eficacia.