El exjugador del Casademont que no ganó ni un partido en Zaragoza y que ahora es uno de los mejores jugadores de Europa
Fue cortado tras cinco partidos en noviembre y ahora promedia casi 20 puntos por partido con valoraciones de casi 40
En el Casademont fue un fiasco y solo jugó cinco partidos. De hecho, para una gran parte de la afición seguramente sea hasta un jugador desconocido, uno de tantos que han pasado por el club en los últimos años que no han dejado huella y que con el tiempo acaban olvidados.
Fue uno de los daños colaterales del malísimo inicio de temporada 22-23 del Casademont. En aquella temporada, el equipo aragonés, con Martin Schiller en el banquillo, empezó con seis derrotas consecutivas y como colista de la Liga ACB y el club tomó varias decisiones.
Lo primero, despedir a Schiller y encomendarse de nuevo a Porfirio Fisac. Poco después, Rihards Lomazs fue cortado y, una semana después, le tocó el turno a Frankie Ferrari. Vinieron Chris Wright primero y después Stefan Jovic.
El escolta letón vino con la premisa de ser un escolta anotador, un tirador puro, pero ni le dio tiempo a demostrar ni demostró nada en el poco tiempo que estuvo. De hecho, no logró ni una sola victoria con la camiseta del club aragonés, cinco derrotas en otros tantos encuentros. Disputo tan solo cinco partidos con números muy pobres: 6,2 puntos y 2,4 de valoración. Sus topes fueron 10 de puntos ante el Obradoiro y 7 de valoración frente al Fuenlabrada. Nada más.
Pero ahora es uno de los jugadores más en forma de toda Europa y está firmando unos números de equipo grande tanto en la Liga de Lituania como en la Eurocup, la segunda competición continental tras la Euroliga, con el Neptunas Klaipeda.
En Liga mete casi 16 puntos por partido, captura 2.2 rebotes y aporta 3.6 asistencias, con un promedio de 16.07 de valoración. El líder de la competición es un viejo conocido de la ACB: Jerrick Harding, el ex del Manresa. En seis encuentros ha hecho 22 o más de valoración y viene de hacer dos de 27 seguidos, que de hecho son su tope esta temporada.
Y en Europa todavía está mejor. 18.6 puntos, 3.1 rebotes, 4.2 asistencias, 1.2 robos y 17.9 de valoración por partido. Ha hecho dobles dígitos en valoración en 14 de los 17 partidos que lleva hasta ahora, viene de hacer 36 y 33 en sus últimos dos choques y no ha bajado de los 20 de valoración en casi dos meses.
En anotación, ha realizado actuaciones de libro, con 25 puntos ante la Cedevita, 26 contra el Aris, 28 frente al Reyer Venezia, 33 contra el Hamburgo y 31 ante el Hapoel de Jerusalén.
