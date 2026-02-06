Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Si Bilbao no es el que está jugando mejor en ACB, poco le falta"

El Casademont Zaragoza recibe este sábado (21.00 horas) al Surne Bilbao Basket. Tras el trámite en la FIBA Europe Cup que se saldó con victoria para los aragoneses, Jesús Ramírez, ha comparecido en previa para analizar un duelo que prevé de máxima exigencia ante el conjunto vasco. El técnico ha sido tajante sobre la necesidad de ofrecer la mejor versión del equipo: “Tenemos que estar mentalizados con nuestra mejor actitud, con nuestra mejor preparación mental y hacer ver al Príncipe Felipe que queremos y que estamos mejorando”, remarca.

Santi Yusta, con el balón en el partido entre el Casademont Zaragoza y el Petkim Spor en el Príncipe Felipe. / PABLO IBÁÑEZ

Sobre el Surne, Ramírez ha elogiado el estado de forma de uno de los rivales más en forma de la competición. “Es un equipo que ahora mismo en la ACB, si no es el que está jugando mejor, poco le falta”, asegura. El técnico tiene claro que el Casademont tiene que dar su mejor versión si quiere tener opciones de vencer: “Menos que nuestro top no va a funcionar”. También ha recordado la derrota vivida en el partido de ida, en el que los aragoneses cayeron por más de 30 puntos. “Espero un partido totalmente distinto por nuestra parte, pero por la suya están mejor que en ese momento”, advierte.

Una de las claves pasará por frenar las cualidades de un rival que destaca en el reparto de asistencias. En este sentido, el objetivo principal es “que no circule y que sus elementos no sean limpios”, explica el técnico. Aun así, ha reconocido la dificultad de la tarea: “Tienen mucho bagaje táctico, quizá el equipo que más”. Aun así, confía en “romper esos elementos y que ellos no lleguen a tiros liberados”.

Jesús Ramírez, en el partido entre el Casademont Zaragoza y el Petkim Spor en el Príncipe Felipe. / PABLO IBÁÑEZ

En el capítulo de bajas, las dudas se centran en Richardson y Dubljevic. Sobre el escolta estadounidense, que descansó en Europa, Ramírez ha explicado que está disponible, aunque todavía no al 100%: “No sabría decirte un número de minutos. Vamos con mucha cautela y siguiendo los pasos que nos marca el staff médico y sus sensaciones también”. Respecto a Dubljevic, ha explicado que a su rotura de dedo se sumó otro problema. “Pasó un pequeño proceso de gastroenteritis también. Tenemos que ver ahora cómo se encuentra, qué tipo de energía tiene, aparte de la mano”.

El partido supondrá el debut de Isaiah Washington en Liga ACB tras un estreno deslumbrante en competición europea. El técnico espera del base lo que ya le pidió ante el DVTK, es decir, “que haga correr al equipo, que le haga jugar a la vez que no pierde su esencia, que es generar puntos, meterse en pintura, encontrar el córner…”. No obstante, ha advertido que su puesta en escena en la liga doméstica “va a ser muy diferente a la de ayer”.

Sobre el calendario, que les ha traído dos partidos consecutivos en el Príncipe Felipe en apenas 48 horas, Ramírez ha reconocido que jugar con la afición detrás es positivo, pero el ritmo de encuentros pesa. “Por la parte de ser en casa se agradece jugar aquí dos partidos seguidos”, admite, si bien le habría gustado tener algo más de descanso. “Preferíamos otro tipo de calendario al que nos ha venido ocurriendo en las últimas semanas para tener un poquito más de margen”.