La crónica del Casademont Zaragoza-Surne Bilbao: Fisac mete en un lío a Ramírez (82-84)

Oficialmente, estado de alerta. De momento, naranja, pero ya veremos si roja. Saltó el Casademont a la pista del Príncipe Felipe sabiendo que el Recoletas Salud San Pablo Burgos, al que Porfirio Fisac está resucitando, había ganado su partido ante La Laguna Tenerife. Más obligación y responsabilidad si cabía y más viniendo de cinco derrotas consecutivas en la Liga.

Y pudo ganar en otro partido de suficiente más que raso y pidiendo el aprobado por favor con un final agónico, pero el Casademont firmó otra derrota en casa (82-84) que no se puede permitir bajo ningún concepto. Si no estaba ya claro que el objetivo único es no sufrir al final, queda ya más que evidente. Dos victorias separan al San Pablo Burgos del Casademont y el juego está para temblar.

Dicho todo esto, la película de estas líneas sería muy distinta si Yusta, que cometió errores impropios de su clase y categoría, no hubiese regalado un 3+1 al final, no hubiera fallado el triple para ganar totalmente liberado y hubiera forzado la prórroga con la bandeja final a la carrera. Pero no entró nada y el Casademont se quedó con otro palmo de narices. El resultadismo es cruel.

Salió demasiado contemplativo el Casademont y, en cambio, el Surne Bilbao con mucha confianza. Salvando Robinson, que nunca se arruga, poca aportación del resto, con una sensación de cierta improvisación en los ataques, mientras en el otro lado el conjunto vasco anotaba con jugadas muy aseadas y académicas y con tiros demasiado fáciles. Así fue casi todo el partido. El 11-16 de parcial obligó a Ramírez a pedir tiempo muerto y Hilliard, tras él, encendía la primera alarma (11-19).

Pero es innegable que, aunque no funcione el Casademont como colectivo, tiene jugadores de mucha clase y con la calidad individual suficiente para sostener al equipo y Washington fue uno de ellos. Aquí hay jugador, de los que gusta. Mantuvo al Casademont en el partido, también mejoró en circulación de balón y aplicó la inteligencia en sus ataques.

Logró poner en bonus al Surne Bilbao y, después, buscarle las faltas para ir sumando gota a gota en el marcador. Dio un paso al frente también en defensa, cerró muy bien el rebote ofensivo (no como antes) y al fin, tras un triple de Robinson (hizo una primera parte perfecta, 11 puntos sin fallo), y otro de Joaquín, logró darle la vuelta al marcador (39-38).

La locura final

Tras el descanso, vuelta la burra al trigo. Poca defensa, buen juego visitante y Hillard en modo MVP ante unCasademont que solo sumaba con ataques largos, improvisados muchas veces y salvados, de nuevo, por la calidad de sus individualidades. Frey, al comienzo del último, logró siete puntos seguidos y el equipo aragonés se puso ya en bonus y con Koumadje con cuatro faltas (64-69) cuando estaba sosteniendo con sus rebotes ofensivos.

Consiguió el equipo aragonés reengancharse con el pundonor de Joaquín (y sus puntos) y el triple regalo de Krampelj, que firmó una bandeja fallada solo, airball de tres y una falta regalada a Miguel González.

Pero a 2.24 del final, Yusta atropelló a Jaworski en un 3+1 dolorosísimo. Otro fallo de novato, esta vez de Dubljevic, llevó a la línea a Hlinason (75-81), pero un triple de Washington y un canastón de Yusta dieron esperanzas al Casademont. En la última, el capitán hizo volar a su par y liberado falló el triple para ganar. Petrasek erró un tiro libre y Yusta corrió toda la pista con ocho segundos, lanzó una bandeja algo precipitada que no tocó ni aro y derrota merecida pese a que pudo vencer.

Falla Yusta la bandeja final para forzar la prórroga, vuelve a perder el Casademont, que lleva cinco derrotas seguidas en Liga Endesa (82-84)

Dentro el primero de Normantas y falla el segundo

Falla Yusta de tres... estaba solo. Era esa. Falta y quedan 8 segundos. Ahí ha estado.

¡¡¡¡Yustaaaaaaaa!!!! A uno el Casademont, último minuto.

¡¡¡¡Triiiiiple de Washington!!!!! A tres.

Matazo de Hlinason, que está haciendo un partidazo en el Príncipe Felipe. Pívot puro.

¡Robinson de dos! Hay vida.

Dos tiros fallados consecutivos, uno de Washington y otro de Joaquín, y falta de Dubi sobre Hlinason en el rebote. Anota los dos, se está yendo el partido (75-81)

3+1 de Jaworski tras fallar Joaquín en transición. Cuánto daño hace esto.