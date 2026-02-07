Kabaca, que no llegó ni a debutar con el Casademont, juega su primer partido con su nuevo club

Sadik Emir Kabaca, que no llegó ni a debutar con el Casademont Zaragoza incluso cuando ha estado disponible, ha debutado con su nuevo club, el Tofas turco, aunque lo ha hecho con un discreto partido.

El ala-pívot disputó 15 minutos en la derrota de su equipo por 83-88 ante el Mersin y solo fue capaz de anotar 3 puntos y capturar 2 rebotes. Logró 1/3 en tiros de dos, 0/1 en triples y anotó el único tiro libre que lanzó.

Kabaca llegó al Casademont en el mercado de invierno y fue baja durante todo 2025 y el comienzo de 2026 tras haberse aplastado un dedo y pasar por quirófano en dos ocasiones. Sin embargo, aunque al final estuvo disponible para Jesús Ramírez, no contaba y no disputó ni un minuto pese a ir incluso convocado a varios encuentros, si bien es cierto que, al llevar meses sin jugar, estaba falto de ritmo. De hecho, no jugaba, hasta hoy, desde el 26 de septiembre, cuando jugó en casa ante el Benfica en el Memorial José Luis Abós.

Finalmente, hace una semana el Casademont rescindió su contrato, igual que el de Joel Soriano, y el club decidió no contratar a nadie en su puesto confiando en Robinson, Koumadje, Jaime Fernández, además de Dubljevic, que está a punto de volver a las pistas, y Youssouf Traoré, del U22.