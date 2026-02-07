Kareem Abdul-Jabbar felicita a Aday Mara por su nominación a pívot del año: cómo votar por el zaragozano
El aragonés es uno de los diez nominados al premio que lleva el nombre de la leyenda de la NBA
Definitivamente, el cambio de universidad le ha sentado más que bien a Aday Mara. Lo dicen sus números, lo dicen sus actuaciones sobre la pista y lo evidencian también los reconocimientos que está recibiendo el pívot zaragozano. El último, ser uno de los diez candidatos a pívot del año, premio que lleva el nombre de una de las grandes leyendas de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar.
Y el mítico jugador que inmortalizó el "Sky Hook" ha felicitado a Aday Mara y el resto de candidatos al premio que se entrega desde 2015 con su nombre. "Felicitaciones a los 10 candidatos al Premio Pívot Kareem Abdul-Jabbar del Año", ha escrito el neoryorkino en sus redes sociales. Se trata de unos premios organizados por el Salón de la Fama del Baloncesto y ESPN para reconocer a los cinco mejores jugadores y jugadoras universitarios por posiciones.
Cualquier aficionado puede votar por sus favoritos desde cualquier rincón del mundo. Para hacerlo basta con entrar en la web https://www.hoophallawards.com/, elegir al preferido en cada una de las cinco posiciones de la pista y enviar el correo electrónico para completar la votación.
La carrera de Aday Mara ha dado un salto exponencial con su llegada a Michigan. En UCLA el curso pasado participó en 33 encuentros, todos ellos saliendo desde el banquillo. Esta temporada Dusty May le ha puesto en el quinteto inicial en 19 de los 20 partidos disputados hasta la fecha. Promedia 10,9 puntos, siendo uno de los cinco jugadores del equipo que supera la decena de media, y 7,1 rebotes. Ha firmado cuatro dobles-dobles y suma 2,3 asistencias por partido.
Pero donde más está brillando es en los tapones. Promedia 2,6, lo que le convierte no solo en el mejor del equipo sino de toda la Big Ten. Es el único Wolverine que suma al menos uno por partido, en nueve jornadas ha sumado tres o más y en dos, cinco tapones, la mejor marca de su carrera. Una influencia sobre el juego que le ha convertido en uno de los mejores defensores del campeonato y le hacen estar en la primera ronda del Draft en todas las previsiones hechas hasta el momento.
