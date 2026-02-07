La lesión en el Praga que aumenta las posibilidades del Casademont Zaragoza de estar en la 'Final Six'

El precioso enfrentamiento entre el Praga y el Casademont Zaragoza pierde a una de sus estrellas. Afortunadamente, la baja la va a sufrir el equipo checo. Brionna Jones se va a perder el Play In de la Euroliga (y el resto de la temporada) por una lesión en su rodilla que le va a obligar a pasar por el quirófano.

No es una ausencia cualquiera para las campeonas de la Euroliga porque Jones es la actual MVP de la competición y también de la Liga checa. Acaba así un escaso curso para la americana en el que solo ha podido disputar seis encuentros con su equipo. "El club inicialmente intentó resolver la situación mediante un tratamiento conservador, pero después de diez días se decidió que Brionna necesitará someterse a una cirugía, la cual ha elegido tener en Estados Unidos", anunció el conjunto checo.

No obstante, el USK Praga sigue teniendo una plantilla con un potencial tremendo con jugadoras como Carleton, Ayayi, Astier o la española Maite Cazorla. Aun así, la baja de Jones, sin duda, aumenta las posibilidades de que el Casademont llegue a la Final Six.

Aunque por el momento, no está notando las checas la ausencia de Brionna Jones. En su último partido, este viernes, el Praga arrasó por 130-46 al Brandis Nad Labem, aunque el bajo nivel de los equipos de su competición doméstica hace que estos contundentes marcadores sean habituales. Seguro que el Casademont consigue ponerle mucho más difíciles las cosas en una eliminatoria que se presente apasionante.