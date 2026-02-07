La previa del Casademont Zaragoza-Bilbao Basket: duelo con hambre atrasada

El Casademont Zaragoza regresa hoy a la Liga doméstica y lo hace necesitado de sumar victorias. El conjunto rojillo se enfrenta al Surne Bilbao Basket a las 21.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe. Tras el bálsamo que supuso el triunfo europeo del jueves ante el Petkim Spor, en un partido sin trascendencia en la que lo único positivo para los de Jesús Ramírez fue la falta de presión, el cuadro aragonés regresa a la única competición en la que sigue vivo a estas alturas, aunque el margen de error en esta no es mucho.

Enfrente, un Bilbao Basket que llega a Zaragoza en su mejor momento de la temporada. El equipo vizcaíno, dirigido por Jaume Ponsarnau, ex del Casademont, ha dado con la tecla de la regularidad y suma cinco victorias consecutivas en la competición. Por ello, Ramírez tiene claro que el Casademont Zaragoza debe ofrecer su mejor versión, superior a cualquiera que se haya visto hasta ahora, si quiere tener opciones de vencer. Más todavía si se tiene en cuenta que Aragoneses y vascos se vieron las caras hace poco menos de tres meses y el resultado fue un duro varapalo para el Casademont, que perdió por un contundente 106-75.

Con apenas 48 horas de descanso tras el compromiso continental, el equipo debe gestionar las cargas para igualar la intensidad de un rival muy físico. Las bajas, en cambio, son mínimas entre los aragoneses. Solo Dubljevic y Richardson llegan con dudas, aunque el técnico confía en que el reparto de minutos sea la solución. El montenegrino, en plena recuperación de la rotura de un dedo de la mano, pasó por una gastrointeritis, lo que frenó su mejora.

Los jugadores del Casademont Zaragoza, en el partido ante el Petkim Spor en el Príncipe Felipe. / PABLO IBÁÑEZ

Además, los refuerzos han demostrado sumar más que las lesiones en la balanza de cambios del mes de enero en la plantilla del Casademont. Todas las miradas estarán puestas en el debut en Liga ACB de Isaiah Washington. El base, que dejó destellos de calidad y dirección en su estreno europeo, se enfrenta hoy a su verdadera prueba de fuego para demostrar que es el fichaje de esta ventana invernal y no una mera incorporación. Su rol, en cambio, será algo distinto del que tuvo ante el Petkim Spor. Ramírez quiere que el estadounidense sea el encargado de imprimir ritmo.

El plan de partido del técnico rojillo pasa por detener las cualidades del juego bilbaíno, entre las que destaca el reparto de asistencias. El conjunto aragonés tendrá que encontrar la forma de cortar la circulación del rival y ensuciar las líneas de pase si quiere que la victoria se quede en casa. Tampoco el calendario ha jugado a favor de los aragoneses desde el inicio de año. En tan solo 48 horas, el conjunto rojillo afronta dos partidos en dos competiciones distintas.

Por contra, la parte positiva es, una vez más, jugar delante de la Marea Roja. En este sentido, el factor cancha se antoja determinante. El Príncipe Felipe debe jugar su papel para empujar a un equipo que necesita tener los deberes hechos cuanto antes y acceder a la tranquilidad de la zona media. Ganar hoy no solo supone sumar en la tabla, sino reafirmar que la mejoría mostrada en el último duelo europeo tiene continuidad cuando las victorias ya valen su peso en oro.