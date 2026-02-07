La previa del Ensino-Casademont Zaragoza: la cuenta atrás empieza en Lugo

Tras confirmar el primer paso obligatorio para que el sueño europeo siga adelante vuelve a escena el Casademont Zargoza con la intención de que todo lo bonito que está pasando a su alrededor y que tiene que ver con la Euroliga no provoque, por el otro lado, que se olvide del día a día de la Liga. Ahí viene de sufrir la segunda derrota del curso el equipo aragonés, ante el Valencia hace una semana, que le costó perder el liderato en solitario y no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir en lo más alto de la tabla.

Así pues, no se pueden permitir las de Cantero despistarse en un enfrentamiento que podría parecer trampa cuando salen del Príncipe Felipe. Porque a las aragonesas les toca viajar a Lugo para medirse a un Durán Maquinaria Ensino (12.00) que está siendo una de las revelaciones de la temporada y que con su balance positivo (10-9 en la actualidad) se han ganado por derecho propio estar en la próxima Copa de la Reina. Aunque es cierto que el Casademont, gracias a la amplitud de su plantilla, está controlando mucho mejor estos partidos este curso que anteriores años, las gallegas tratarán de aprovechar, si existe, una posible relajación de las zaragozanas.

Para evitarlo, contará Carlos Cantero con toda la plantilla a su disposición para afrontar un duelo que todo indica que será exigente. A su favor cuenta el Casademont con que, primera vez en mucho tiempo, no tendrá jornada europea entre semana ya que el próximo duelo en la Euroliga será ya el día 18 en Praga.

Zoe

Para una de las jugadoras del rival, Zoe Hernández, será seguro un encuentro especial. La aragonesa y canterana del Casademont Zaragoza está de vuelta en la Liga Femenina Endesa y está teniendo grandes partidos en su objetivo de estabilizarse en la élite. El conjunto gallego, dirigido por Suso Garrido, ha armado una plantilla muy joven que está dando sus frutos con jugadoras como Alicia Flórez, Elba Garfella o Noa López a las que acompañan nombres más contrastados como Jessica Fequiere o la ex del Casademont Imani Tate.

Una interesante mezcla que, sin embargo, no tiene la calidad de un equipo aragonés que si juega a su nivel no debería volverse con un disgusto de Galicia. En el duelo de ida, las aragonesas no tuvieron problemas (83-69) para imponerse en el Príncipe Felipe al Ensino en un partido en el que, por aquel entonces, la Final Six se veía muy lejos. Si se llega al final a ella, será porque el Casademont ha alcanzado una regularidad que le permite sacar choques como el que tendrá este domingo enfrente en Lugo.