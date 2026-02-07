Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Campaña 8F AragónElyellaReal ZaragozaPapelería CanudoMotín centro menores JuslibolLa Miguería
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

La previa del Ensino-Casademont Zaragoza: la cuenta atrás empieza en Lugo

El Casademont visita al Durán Maquinaria con la intención de que el sueño europeo no le despiste y así poder seguir en lo más alto de la tabla

Vorackova, durante el último duelo en la Euroliga

Vorackova, durante el último duelo en la Euroliga / Laura Trives

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Tras confirmar el primer paso obligatorio para que el sueño europeo siga adelante vuelve a escena el Casademont Zargoza con la intención de que todo lo bonito que está pasando a su alrededor y que tiene que ver con la Euroliga no provoque, por el otro lado, que se olvide del día a día de la Liga. Ahí viene de sufrir la segunda derrota del curso el equipo aragonés, ante el Valencia hace una semana, que le costó perder el liderato en solitario y no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir en lo más alto de la tabla.

Así pues, no se pueden permitir las de Cantero despistarse en un enfrentamiento que podría parecer trampa cuando salen del Príncipe Felipe. Porque a las aragonesas les toca viajar a Lugo para medirse a un Durán Maquinaria Ensino (12.00) que está siendo una de las revelaciones de la temporada y que con su balance positivo (10-9 en la actualidad) se han ganado por derecho propio estar en la próxima Copa de la Reina. Aunque es cierto que el Casademont, gracias a la amplitud de su plantilla, está controlando mucho mejor estos partidos este curso que anteriores años, las gallegas tratarán de aprovechar, si existe, una posible relajación de las zaragozanas.

Para evitarlo, contará Carlos Cantero con toda la plantilla a su disposición para afrontar un duelo que todo indica que será exigente. A su favor cuenta el Casademont con que, primera vez en mucho tiempo, no tendrá jornada europea entre semana ya que el próximo duelo en la Euroliga será ya el día 18 en Praga.

Zoe

Para una de las jugadoras del rival, Zoe Hernández, será seguro un encuentro especial. La aragonesa y canterana del Casademont Zaragoza está de vuelta en la Liga Femenina Endesa y está teniendo grandes partidos en su objetivo de estabilizarse en la élite. El conjunto gallego, dirigido por Suso Garrido, ha armado una plantilla muy joven que está dando sus frutos con jugadoras como Alicia Flórez, Elba Garfella o Noa López a las que acompañan nombres más contrastados como Jessica Fequiere o la ex del Casademont Imani Tate.

Noticias relacionadas y más

Una interesante mezcla que, sin embargo, no tiene la calidad de un equipo aragonés que si juega a su nivel no debería volverse con un disgusto de Galicia. En el duelo de ida, las aragonesas no tuvieron problemas (83-69) para imponerse en el Príncipe Felipe al Ensino en un partido en el que, por aquel entonces, la Final Six se veía muy lejos. Si se llega al final a ella, será porque el Casademont ha alcanzado una regularidad que le permite sacar choques como el que tendrá este domingo enfrente en Lugo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giuliano Simeone, sobre su paso por el Real Zaragoza: 'Fue una experiencia de 10
  2. La gestora del centro de reforma de Juslibol donde ayer se amotinaron varios jóvenes renunció en diciembre a renovar la contrata
  3. El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
  4. Una pelea entre bandas latinas en un centro de menores de Zaragoza deja 14 heridos y obliga a intervenir a la Policía
  5. Aitor Mañas, el tren que dejó pasar el Real Zaragoza derriba la puerta en el Alavés
  6. La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
  7. El exjugador del Casademont que no ganó ni un partido en Zaragoza y que ahora es uno de los mejores jugadores de Europa
  8. Los educadores niegan que exista un problema de bandas latinas en el interior del centro de reforma de menores de Juslibol

La previa del Ensino-Casademont Zaragoza: la cuenta atrás empieza en Lugo

La previa del Ensino-Casademont Zaragoza: la cuenta atrás empieza en Lugo

El renovado Huesca quiere dar la sorpresa: la previa del Sporting-SD Huesca

El renovado Huesca quiere dar la sorpresa: la previa del Sporting-SD Huesca

Kabaca, que no llegó ni a debutar con el Casademont, juega su primer partido con su nuevo club

Kabaca, que no llegó ni a debutar con el Casademont, juega su primer partido con su nuevo club

Aragón sub-16 alcanza la final y la sub-14 cae en la prórroga ante Cataluña

Aragón sub-16 alcanza la final y la sub-14 cae en la prórroga ante Cataluña

Aragón TV abre la convocatoria de 2026 para la financiación de proyectos audiovisuales

Aragón TV abre la convocatoria de 2026 para la financiación de proyectos audiovisuales

Dinópolis se alza con la Medalla de Plata de los Amantes de Teruel

Dinópolis se alza con la Medalla de Plata de los Amantes de Teruel

Video | La Guardia Civil vigila la EX-119 por la crecida del río Tiétar

Una mirada y aparece la trufa negra: Blanca y Mariano, el dúo trufero de Teruel

Una mirada y aparece la trufa negra: Blanca y Mariano, el dúo trufero de Teruel
Tracking Pixel Contents