Robinson firma un partido casi perfecto pese a la derrota: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Surne Bilbao

Robinson | 8 |

Casi perfecto. Todos los tiros anotados e incomprensible que no se le buscase más.

Koumadje | 5 |

Intimidante. Vale más por lo que impone que por sus números, pero a día de hoy es clave en este equipo.

Yusta | 3 |

Impropio. El triple se puede fallar, pero el 3+1 es un error muy caro. No estuvo fino.

Stephens | 1 |

Nulo. Un triple tiró solo. Puede y debe dar muchísimo más.

Dubljevic | 2 |

Flojo. No es fácil volver y se le notó. Falto de ritmo y con la muñeca sin calibrar.

Rodríguez | 5 |

Luchador. No tuvo un buen día en general, pero sacó la garra para enganchar al pabellón y al equipo.

Richardson | 1 |

Perdido. Algún día explotará y sacará a relucir su calidad, pero no fue en este partido.

Washington | 6 |

Distinguido. Tiene puntos en las manos y tiene mucha personalidad. Apunta a gran fichaje del Casademont.

Spissu | 5 |

Organizador. El equipo agradece que sea el base más puro del equipo.

González | 4 |

Oculto. Juega muchos minutos pero con un rol muy secundario. Aportó rebotes.

Traoré | 3 |

Acelerado. Debe aprender a modular su ímpetu y exceso de energía. Lo hará.

Fernández | - |

Olvidado. Pasa de jugar bastante en algunos partidos a otros, como este, que nada.