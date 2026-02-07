Robinson firma un partido casi perfecto pese a la derrota: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Surne Bilbao
Partido de suspenso generalizado en el que solo se salvan cinco jugadores
Robinson | 8 |
Casi perfecto. Todos los tiros anotados e incomprensible que no se le buscase más.
Koumadje | 5 |
Intimidante. Vale más por lo que impone que por sus números, pero a día de hoy es clave en este equipo.
Yusta | 3 |
Impropio. El triple se puede fallar, pero el 3+1 es un error muy caro. No estuvo fino.
Stephens | 1 |
Nulo. Un triple tiró solo. Puede y debe dar muchísimo más.
Dubljevic | 2 |
Flojo. No es fácil volver y se le notó. Falto de ritmo y con la muñeca sin calibrar.
Rodríguez | 5 |
Luchador. No tuvo un buen día en general, pero sacó la garra para enganchar al pabellón y al equipo.
Richardson | 1 |
Perdido. Algún día explotará y sacará a relucir su calidad, pero no fue en este partido.
Washington | 6 |
Distinguido. Tiene puntos en las manos y tiene mucha personalidad. Apunta a gran fichaje del Casademont.
Spissu | 5 |
Organizador. El equipo agradece que sea el base más puro del equipo.
González | 4 |
Oculto. Juega muchos minutos pero con un rol muy secundario. Aportó rebotes.
Traoré | 3 |
Acelerado. Debe aprender a modular su ímpetu y exceso de energía. Lo hará.
Fernández | - |
Olvidado. Pasa de jugar bastante en algunos partidos a otros, como este, que nada.
