Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo elecciones AragónReal Zaragoza-EibarCasademont ZaragozaHuellas castores ZaragozaColegios electoralesEl Yamiq
instagramlinkedin

Robinson firma un partido casi perfecto pese a la derrota: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Surne Bilbao

Partido de suspenso generalizado en el que solo se salvan cinco jugadores

Devin Robinson lanza a canasta durante el partido ante el Surne Bilbao.

Devin Robinson lanza a canasta durante el partido ante el Surne Bilbao. / Rubén Ruiz

A. Bobed

Zaragoza

Robinson | 8 |

Casi perfecto. Todos los tiros anotados e incomprensible que no se le buscase más.

Koumadje | 5 |

Intimidante. Vale más por lo que impone que por sus números, pero a día de hoy es clave en este equipo.

Yusta | 3 |

Impropio. El triple se puede fallar, pero el 3+1 es un error muy caro. No estuvo fino.

Stephens | 1 |

Nulo. Un triple tiró solo. Puede y debe dar muchísimo más.

Dubljevic | 2 |

Flojo. No es fácil volver y se le notó. Falto de ritmo y con la muñeca sin calibrar.

Rodríguez | 5 |

Luchador. No tuvo un buen día en general, pero sacó la garra para enganchar al pabellón y al equipo.

Richardson | 1 |

Perdido. Algún día explotará y sacará a relucir su calidad, pero no fue en este partido.

Washington | 6 |

Distinguido. Tiene puntos en las manos y tiene mucha personalidad. Apunta a gran fichaje del Casademont.

Spissu | 5 |

Organizador. El equipo agradece que sea el base más puro del equipo.

González | 4 |

Oculto. Juega muchos minutos pero con un rol muy secundario. Aportó rebotes.

Traoré | 3 |

Acelerado. Debe aprender a modular su ímpetu y exceso de energía. Lo hará.

Fernández | - |

Noticias relacionadas

Olvidado. Pasa de jugar bastante en algunos partidos a otros, como este, que nada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giuliano Simeone, sobre su paso por el Real Zaragoza: 'Fue una experiencia de 10
  2. La gestora del centro de reforma de Juslibol donde ayer se amotinaron varios jóvenes renunció en diciembre a renovar la contrata
  3. El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
  4. Una pelea entre bandas latinas en un centro de menores de Zaragoza deja 14 heridos y obliga a intervenir a la Policía
  5. Aitor Mañas, el tren que dejó pasar el Real Zaragoza derriba la puerta en el Alavés
  6. La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
  7. El exjugador del Casademont que no ganó ni un partido en Zaragoza y que ahora es uno de los mejores jugadores de Europa
  8. Los educadores niegan que exista un problema de bandas latinas en el interior del centro de reforma de menores de Juslibol

Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza, tras la derrota ante el Surne Bilbao: "Se ha decidido por detalles"

Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza, tras la derrota ante el Surne Bilbao: "Se ha decidido por detalles"

La ciencia impulsa nuevas estrategias para reducir el daño del tabaco

La ciencia impulsa nuevas estrategias para reducir el daño del tabaco

Robinson firma un partido casi perfecto pese a la derrota: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Surne Bilbao

Robinson firma un partido casi perfecto pese a la derrota: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Surne Bilbao

La Real de Matarazzo tumba a un frágil Elche y pone la mira en Europa

La Real de Matarazzo tumba a un frágil Elche y pone la mira en Europa

Muere José Tudela Aranda, histórico secretario de las Cortes de Aragón

Muere José Tudela Aranda, histórico secretario de las Cortes de Aragón

Andalucía mantiene 11.089 personas desalojadas por el fuerte temporal de viento y lluvias

Andalucía mantiene 11.089 personas desalojadas por el fuerte temporal de viento y lluvias

Diputados Cortes de Aragón 2026

Diputados Cortes de Aragón 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 7 de febrero de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 7 de febrero de 2026
Tracking Pixel Contents