Casademont Zaragoza
Carla Leite, la luz en un día de tinieblas: las notas del Casademont Zaragoza en Lugo
Vorackova fue la otra jugadora que se libra de una mala nota tras la derrota ante el Ensino
Leite | 7 |
Sola. Fue la única luz en el ataque de un Casademont que no acompañó a la gala.
Mariona | 4 |
Insuficiente. Esta vez, aunque sus números no son malos, no pudo salvar al equipo.
Flores | 4 |
Irregular. No impuso su clásica defensa ni llevó bien el ritmo del partido.
Vorackova | 6 |
Valiente. Buen partido de la checa, constante e incisiva en el último cuarto.
Pueyo | 5 |
Errática. Le salvan sus manos largas, pero ha perdido toda la confianza en el tiro.
Mawuli | 6 |
Solución. Tuvo un buen día y fue el recurso en ataque cuando nada funcionaba.
Bankolé | 4 |
Titular. Nulo impacto en el partido y pocos minutos a pesar de estar en el quinteto.
Fingall | 5 |
Escasa. Sigue aportando, pero ha dejado de brillar y de ser decisiva.
Gueye | 0 |
Perdida. Horroso partido de la francesa, que acabó desquiciando a Cantero.
Hempe | 5 |
Tímida. Se debió mostrar mucho más y dar un paso adelante de jerarquía.
Hermosa | 5 |
Limitada. Hizo lo que pudo en sus escasos minutos, pero muy lejos de ser importante.
Oma | - |
Banquillo. La catalana volvió a no jugar en una temporada gris para ella.
