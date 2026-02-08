Carla Leite, la luz en un día de tinieblas: las notas del Casademont Zaragoza en Lugo

Leite | 7 |

Sola. Fue la única luz en el ataque de un Casademont que no acompañó a la gala.

Mariona | 4 |

Insuficiente. Esta vez, aunque sus números no son malos, no pudo salvar al equipo.

Flores | 4 |

Irregular. No impuso su clásica defensa ni llevó bien el ritmo del partido.

Vorackova | 6 |

Valiente. Buen partido de la checa, constante e incisiva en el último cuarto.

Pueyo | 5 |

Errática. Le salvan sus manos largas, pero ha perdido toda la confianza en el tiro.

Mawuli | 6 |

Solución. Tuvo un buen día y fue el recurso en ataque cuando nada funcionaba.

Bankolé | 4 |

Titular. Nulo impacto en el partido y pocos minutos a pesar de estar en el quinteto.

Fingall | 5 |

Escasa. Sigue aportando, pero ha dejado de brillar y de ser decisiva.

Gueye | 0 |

Perdida. Horroso partido de la francesa, que acabó desquiciando a Cantero.

Hempe | 5 |

Tímida. Se debió mostrar mucho más y dar un paso adelante de jerarquía.

Hermosa | 5 |

Limitada. Hizo lo que pudo en sus escasos minutos, pero muy lejos de ser importante.

Oma | - |

Banquillo. La catalana volvió a no jugar en una temporada gris para ella.