Casademont Zaragoza
Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "La derrota es algo normal, somos humanos"
El técnico no hizo leña del árbol caído y sacó la cara por sus jugadoras
No se mostró demasiado enfadado el técnico del Casademont, Carlos Cantero, tras la derrota de su equipo ante el Ensino Lugo. Aunque, a priori, el traspiés no era esperado, el madrileño confesó que tampoco le sorprendió demasiado. «Es algo normal, somos humanas. Pueden pasar este tipo de cosas», aseguró Cantero. «Después de acabar la segunda fase de la Euroliga siempre hay un partido raro. Si además se junta con un viaje largo...», analizó.
Para el entrenador, buena parte de la derrota se explica desde los malos porcentajes que presentó un Casademont que lleva ya muchos días con la puntería desviada. «Nos está fallando la parte mental del tiro. En los entrenamientos y en los ejercicios meten esos tiros y no es falta de trabajo porque a las sesiones voluntarias van todas», analizó Cantero, consciente de los altibajos típicos de una temporada tan exigente: «Hay que intentar evitar pensar en negativo y aprender de este partido para ser mejores».
- Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas
- Real Zaragoza - SD Eibar, en directo: ¡GOOOOOL DE EL YAMIQ!
- Bazdar, refuerzo estelar del Jagiellonia: el ariete cedido por el Real Zaragoza es el único fichaje de enero inscrito en la Conference
- El PSOE cierra la campaña con desborde: más de 300 personas se quedan fuera en el mitin de Pedro Sánchez y Pilar Alegría
- El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)
- El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
- El Real Zaragoza confirma la rotura muscular de Bakis y Sellés cita a los 25 disponibles y a los 6 fichajes de enero
- La gestora del centro de reforma de Juslibol donde ayer se amotinaron varios jóvenes renunció en diciembre a renovar la contrata