Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "La derrota es algo normal, somos humanos"

No se mostró demasiado enfadado el técnico del Casademont, Carlos Cantero, tras la derrota de su equipo ante el Ensino Lugo. Aunque, a priori, el traspiés no era esperado, el madrileño confesó que tampoco le sorprendió demasiado. «Es algo normal, somos humanas. Pueden pasar este tipo de cosas», aseguró Cantero. «Después de acabar la segunda fase de la Euroliga siempre hay un partido raro. Si además se junta con un viaje largo...», analizó.

Para el entrenador, buena parte de la derrota se explica desde los malos porcentajes que presentó un Casademont que lleva ya muchos días con la puntería desviada. «Nos está fallando la parte mental del tiro. En los entrenamientos y en los ejercicios meten esos tiros y no es falta de trabajo porque a las sesiones voluntarias van todas», analizó Cantero, consciente de los altibajos típicos de una temporada tan exigente: «Hay que intentar evitar pensar en negativo y aprender de este partido para ser mejores».