La crónica del Ensino-Casademont Zaragoza: cura de humildad en Lugo (70-67)

Cosechó el Casademont Zaragoza su segunda derrota consecutiva en la Liga y después de muchas semanas deja el lugar más alto de la clasificación a favor del Girona, nuevo líder en solitario. Esta vez el disgusto se lo llevó en Lugo ante un Ensino (70-67) al que le valió tener más ganas de ganar el partido y así equilibrar su menor talento. No estuvo cómodo en ningún momento el conjunto aragonés, que se lleva un importante toque de atención y una cura de humildad que le puede venir de cara a lo que viene, que es mucho.

Porque las zaragozanas llevan tres malos partidos seguidos y lejos de su mejor nivel. Se salvaron el pasado miércoles porque el DVTK vino en cuadro y de vacaciones. Pero ya en ese duelo el Casademont dejó mucho que desear, igual que unos días antes ante el Valencia, y este domingo en Galicia se confirmaron las malas sensaciones, que llegan en el peor momento con Praga en el horizonte.

Revolucionó Carlos Cantero el quinteto inicial dando entrada de primeras a Laia Flores, Carla Leite, Bankolé, Fingall y Gueye y empezó algo dormido el Casademont en Lugo. Especialmente la pívot francesa, que perdió un par de balones a priori sencillos que la mandaron pronto al banco. Tampoco el Ensino empezó especialmente bien, pero un triple de Flórez mediado el primer cuarto ponía la primera ventaja interesante del partido (13-8) ante un equipo aragonés que solo anotaba desde el tiro libre. Afortunadamente, las de Cantero entraron pronto en bonus y consiguieron ir con asiduidad a la línea.

Se atascaron entonces las locales (llegaron a fallar cuatro tiros libres de manera consecutiva) y la entrada de Mariona le sentó bien a un Casademont que, sin hacer nada del otro mundo, logró un parcial de 0-8 que le dio la iniciativa en el luminoso. El cuarto acabó con 15-17 en unos primeros minutos de baloncesto sin ritmo, plomizos e incluso aburridos.

Cambió la cosa en el inicio del segundo, en especial para el conjunto aragonés. Carla Leite se inspiró, Helena Pueyo comenzó a robar balones y la fluidez llegó al equipo. En el otro lado, lo contrario. De hecho, el Ensino fue un drama por momentos, con muchas pérdidas y ataques sin sentido con Florez y Tate haciendo la guerra por su cuenta. En ese contexto, se llegó aponer a nueve el Casademont (22-31) y daba la sensación de que podía sentenciar el partido, pero las gallegas espabilaron ante las de Cantero, que negadas en el triple pedieron la oportunidad de vivir una segunda parte tranquila (31-38).

Pasividad

De hecho, fue todo lo contrario. Aunque empezó con los dos equipos fallones, pronto el Ensino empezó a avisar de lo que estaba por venir mientras el Casademont seguía fiándolo todo a la calidad de Carla Leite y al tiro libre, desde donde anotaba la mayoría de sus puntos. Poco a poco las de Suso Garrido se fueron acercando porque la defensa de las aragonesas brillaba por su ausencia. Pasaban los minutos, se acercaba el final y el encuentro se iba igualando cada vez más ante un Casademont inmóvil (en la cancha y en el banquillo).

Haidara y Van Schaik estaban haciendo un roto a un equipo que se deshacía por momentos y nadie hacia nada. La renta local llegó a ser de 7 puntos (64-59) hasta que, por fin, las de Cantero, más con orgullo que otra cosa, reaccionaron. Vorackova volvió a meter a las suyas en el duelo, pero la ex del Casademont Imani Tate se disfrazó de villana con dos canastas que sentenciaban el asunto. Sin embargo, le entró a Ensino el miedo a ganar y aún tuvo Carla Leite un triple para forzar la prórroga que no quiso entrar quizá por justicia divina. Porque la derrota fue justa.

