Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza, tras la derrota ante el Surne Bilbao: "Se ha decidido por detalles"
El técnico asegura que el Surne Bilbao acertó "muchos tiros difíciles" y valora la intensidad con la que ha competido su equipo
El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, ha considerado que el partido que su equipo ha perdido ante el Surne Bilbao en el pabellón Príncipe Felipe (82-84) este sábado "se ha decidido por detalles" en un final muy apretado.
En la rueda de prensa posterior al duelo, Ramírez ha observado que el Surne ha estado "más metido" en el primer cuarto, aunque ha añadido que, a partir de entonces, su equipo ha encontrado "el ritmo" y "los espacios" a un adversario que, ha destacado, está jugando "muy bien defensivamente".
Sobre la segunda parte del encuentro, ha considerado que el conjunto vizcaíno ha tenido la "ventaja" de acertar "muchos tiros difíciles", mientras que el Casademont encontraba problemas como meterse en bonus en el minuto 2 del último cuarto.
No obstante, el técnico ha afirmado que su escuadra ha puesto "intensidad" y ha "competido" hasta el final del partido.
