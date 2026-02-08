El Príncipe Felipe, una casa en ruinas para el Casademont Zaragoza

Muchos problemas tiene el Casademont ahora mismo a los que hacer frente. El juego a trompicones, la fragilidad defensiva, la falta de interiores o el acierto desde el triple son algunos de los que explican que el equipo aragonés esté a dos partidos de los puestos de descenso y mirando más hacia el San Pablo Burgos, a ver resucita de la mano de Fisac o no. Y fuera de la Europe Cup un año más. De una temporada sin aliciente se puede pasar a una de miedo.

Pero quizá lo más sangrante, lo que está poniendo la temporada en chino mandarín, es la fragilidad en el Príncipe Felipe. En casa, el equipo aragonés es una ruina y está siendo incapaz de sacar adelante encuentros clave ante rivales que son de su Liga.

La derrota ante el Surne Bilbao supuso la séptima de la campaña en diez partidos disputados hasta ahora en el Príncipe Felipe. Y no se puede excusar el Casademont en que haya recibido a los más grandes, ya que el calendario ha sido equitativo e incluso bastante dócil con los encuentros al calor del hogar. Se han ido por el sumidero demasiadas victorias.

Y eso que el Casademont empezó con una ilusionante victoria la Liga frente el Kosner Baskonia (107-88) en una exhibición de baloncesto ofensivo. De ahí, dos meses y medio de sequía hasta el triunfo prenavideño ante el Morabanc Andorra y, la última de la terna, fue el 10 de enero ante el Dreamland Gran Canaria.

Por el camino se llevaron la victoria del Príncipe Felipe el Río Breogán, Real Madrid, Unicaja, La Laguna Tenerife, Baxi Manresa, Bàsquet Girona y, el pasado sábado, ante el Surne Bilbao. De todos ellos, solo tres están ahora mismo en posiciones de playoff por el título: Real Madrid, Unicaja y La Laguna Tenerife.

El aviso de los precedentes

Hay que estudiar la historia para no repetirla y el Casademont va camino de tropezar en la misma piedra que en la temporada 22-23, aquella en la que se vio obligado a realizar una segunda vuelta de playoff para no caer al pozo. Y eso que se venía de la salvación agónica de Murcia. En aquella infame temporada, el Casademont consiguió su tercera victoria en casa el 29 de enero y, para no igualar aquel curso en cuanto a partidos vencidos en casa, solo tiene una bala y es vencer al Asisa Joventut este fin de semana, ya que después tocan dos seguidos fuera: uno vital ante el Morabanc Andorra y otro de supervivencia pura en Málaga frente al Unicaja.

Y orejas tiesas con el siguiente en casa, que viene el San Pablo Burgos y que puede ser un partido a cara de perro para dejar la salvación enfilada o insuflar definitivamente el miedo en el cuerpo, porque entonces el peligro de descenso sería muy real.

Los datos en casa suelen ser el espejo de una temporada y la comparación con la pasada es abrumadora. El Casademont consiguió vencer sus siete primeros encuentros y no perdió hasta enero, matando a gigantes como el Baskonia y el Barça por el camino.

88 puntos de media

Una de las razones para entender el fiasco en el Príncipe Felipe está en los minutos finales. Habrá quien piense que es mala suerte y otros que mala gestión o falta de calidad, pero ante el Río Breogán, Bàsquet Girona y Surne Bilbao ha caído cruz.

Pero lo más sintomático es la defensa. Como mínimo, el Casademont ha recibido 84 puntos en casa y la media es de 88,7. En las únicas tres victorias, el conjunto zaragozano se ha visto obligado a anotar 107 puntos (en dos ocasiones) y 95 frente al Gran Canaria. Es imposible pensar en una reacción en casa sin mejorar en la defensa, porque son números paupérrimos. El Surne Bilbao le anotó 84 puntos (y gracias) y la sensación es que, con más calidad y nombres en su plantilla, podría haber desangrado al Casademont y haber roto a su favor definitivamente el partido.