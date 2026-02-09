Una exjugadora del Casademont regresa de China y firma por el Hozono Global Jairis

Una exjugadora del Casademont Zaragoza regresa a España tras estar unos meses en China y será rival del conjunto aragonés en lo que queda de Liga Femenina Endesa e, incluso, en una hipotética final de la Copa de la Reina que se disputará en Tarragona.

Marie Mané ha firmado por el Hozono Global Jairis, que necesitaba reforzarse tras la marcha de Kendra Cherry y la reciente lesión de Lou López-Sénéchal. Marie Mané, que mide 1,83 metros estaba jugando en China con el Shanghai Baoshan Dahua Swordfish.

La francesa llegó con la temporada empezada para reforzar el perímetro ante la cercana salida de Mistinova y consiguió anotar 6 puntos por partido y capturar 1,8 rebotes. Su marcha fue el mismo día en el que se anunció el fichaje de su sustituta, Ornella Bankolé.

Noticias relacionadas

«Es una jugadora que encaja en lo que necesitamos en estos momentos: una exterior que nos ayude en el rebote defensivo», aseguró el director deportivo del club, Andrés Medina. Mané ha sido internacional por Francia en baloncesto 3x3 y ganó la medalla de plata en la Copa del Mundo de Viena en 2023.