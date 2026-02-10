El Casademont Zaragoza-Dinamo Sassari, en directo: triste epílogo de la Europe Cup

El Casademont Zaragoza cierra hoy su triste epílogo en la FIBA Europe Cup con un partido intrascendente tanto para el equipo aragonés como para su rival, el Dinamo Sassari. Sin Spissu, Stephens ni Koumadje por descanso, no hay más aliciente que hacer un buen partido de cara a la afición, que los más habituales reposen minutos y que los nuevos sigan afianzándose, sobre todo porque el sábado viene el Asisa Joventut en un encuentro importantísimo en Liga y especialmente para Jesús Ramírez, que se juega el puesto.

El Casademont afronta este partido sin Spissu, DJ Stephens y Koumadje, que no van a jugar por descanso, y con cuatro jugadores del U22: Traoré, Lukic, Alías y Savkov.