Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FIMA ZaragozaBad Bunny ZaragozaDesahucio HamzaPueblos AragónRestaurantes ZaragozaReal ZaragozaUrgencias
instagramlinkedin

En Directo

El Casademont Zaragoza-Dinamo Sassari, en directo: triste epílogo de la Europe Cup

El equipo aragonés cierra su participación continental en un duelo intrascendente

Isaiah Washington, en la rueda de presentación antes del partido ante el Surne Bilbao.

Isaiah Washington, en la rueda de presentación antes del partido ante el Surne Bilbao. / Rubén Ruiz

A. Bobed

Zaragoza

El Casademont Zaragoza cierra hoy su triste epílogo en la FIBA Europe Cup con un partido intrascendente tanto para el equipo aragonés como para su rival, el Dinamo Sassari. Sin Spissu, Stephens ni Koumadje por descanso, no hay más aliciente que hacer un buen partido de cara a la afición, que los más habituales reposen minutos y que los nuevos sigan afianzándose, sobre todo porque el sábado viene el Asisa Joventut en un encuentro importantísimo en Liga y especialmente para Jesús Ramírez, que se juega el puesto.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents