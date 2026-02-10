El mal fario en el tiro del Casademont Zaragoza y la maldición del triple en Turquía

No llega, a priori, el Casademont Zaragoza en su mejor momento de forma al definitivo Play In ante el USK Praga. Parece claro que las de Cantero están en un momento bajo que, sin embargo, no les pilla de nuevas. Es clásico que en temporadas tan asfixiantes y tan saturadas de compromisos (además la mayoría de una importancia suprema) que es imposible dar el 100% durante todo el curso y los vaivenes de forma son constantes. Esa carga, tanto física como emocional, está provocando que el cansancio acumulado esté afectando a una de las partes más elementales del baloncesto: la puntería. Especialmente desde la larga distancia.

Porque desde hace unos partidos las aragonesas no dan una desde la línea de tres. Los motivos en estas rachas son siempre complicados de determinar con exactitud y son una combinación de factores, pero parece claro que lo que le está pasando al Casademont es una mezcla de cansancio y de confianza. Aunque su acierto ha sido bastante irregular durante el inicio de temporada, es como si algo se hubiera rato después de que el aro escupiera aquel lanzamiento de Helena Pueyo y que hubiera supuesto conseguir la victoria en la cancha del Fenarbahce.

Desde aquel mal trago en Turquía, las sensaciones del equipo son bastante malas. A partir de ahí, dos derrotas consecutivas ligueras que le han hecho perder el liderato de la Liga Femenina Endesa y un triunfo, el que certificó la continuidad europea ante el DVTK, que se logró más por el bajísimo nivel de las húngaras que por una buena actuación de las de Cantero.

En estos tres partidos, los números desde el triple son terroríficos. En total, 9 lanzamientos anotados de 67 intentados, lo que deja un pírrico porcentaje de acierto del 13,6%. Una cifra cerca de lo anticompetitivo y que dificulta enormemente el triunfo ante cualquier rival. Desglosando esos datos, en el último duelo, ante el Ensino Lugo, el resultado de los intentos desde más allá del arco fue 2 de 18. En el choque ante el DVTK, aunque se ganó, no fueron mucho mejor las cosas con un 4 de 26. En la derrota liguera ante el Valencia Basket, más de lo mismo (3 de 23).

Pueyo y las demás

No está plagada la plantilla del Casademont Zaragoza de grandes tiradoras, pero sí que hay jugadoras fiables que hace que estos porcentajes sean muy llamativos. A poco que estuvieran en sus números habituales, la cosa hubiera sido bien distinta porque además no parece cuestión de un aspecto del juego. Al contrario, muchos de los lanzamientos son tiros liberados pero que, ahora no entran. “Nos está faltando la parte mental en el tiro”, dijo Carlos Cantero al finalizar el choque en Lugo.

El diagnóstico parece claro. La solución debería pasar por recuperar el aspecto anímico de jugadoras como Helena Pueyo, la protagonista de la famosa jugada ante el Fenerbahce y que desde entonces solo ha anotado un triple en seis intentos y en el último partido ni tiró desde más allá del arco.

La balear es una de las damnificadas en la puntería desviada de las aragonesas. La única que se salva en lo que respecta al triple en estos tres partidos es Nadia Fingall. Nombres como los de Bankolé, Vorackova, Hempe o Carla Leite parecen presas de la maldición de Turquía. La base gala, a pesar de estar cuajando grandes partidos, tampoco acierta desde lejos y vivió algo parecido a lo que sufrió Pueyo en la pista del Fenerbahce cuando vio como se salió su triple ante el Ensino que hubiera forzado la prórroga.

Le va a venir muy bien esta semana al equipo, sin partido europeo entre medias, para seguir practicando y, sobre todo, lavar las cabezas y hacer borrón y cuenta nueva pensando ya en la eliminatoria ante el Praga. Ante las vigentes campeonas de la Euroliga será complicado aunque las de Cantero eleven sus prestaciones desde la línea de tres, pero es que si no lo hacen será directamente imposible.