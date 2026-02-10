La previa del Casademont Zaragoza-Dinamo Sassari: que pase cuanto antes

El Casademont Zaragoza cierra a las 20.00 horas contra el Dinamo Sassari su triste participación en la FIBA Europe Cup, el cuarto fracaso seguido en la cuarta competición continental, en otro duelo intrascendente y que molesta jugar. El equipo aragonés, que cayó eliminado tras perder en Grecia contra el Peristeri, llegó a las dos últimas jornadas sin nada en juego y con la sensación de que, si pudiera, hubiera prescindido de ambos partidos para centrarse en la Liga, donde las urgencias comienzan a apremiar

Pero debe disputarlos y, ya que se pone, también tiene la obligación moral de usar el partido para hacer rotaciones, dar una buena imagen, conjuntar a los nuevos, que aquellos jugadores que acaban de volver de lesión retomen el buen tono físico, mejoren la muñeca y progresen con los sistemas del equipo y, por encima de todo, debe brindarle la victoria a una afición que poco a poco se va desapegando y despoblando la grada.

Ahora bien, es difícil encontrarle algo de gracia al encuentro de esta tarde contra el Dinamo Sassari y el mismo Jesús Ramírez en rueda de prensa reconoció que el partido que importa es el del sábado y que todo lo que ocurra en la pista ante el conjunto italiano debe servir para mejorar de cara al Joventut, donde se juega el técnico su puesto.

Será un buen momento para que jugadores como Devin Robinson, Marco Spissu, Santi Yusta o Joaquín Rodríguez vean los toros más desde la barrera que desde el ruedo y reduzcan el número de minutos, ya que la acumulación es considerable.

Y, en el caso contrario, es una oportunidad única para que Josh Richardson, al que el club está mimando restringiéndole los minutos, juegue y empiece a reencontrarse consigo mismo, ya que todavía no es ni la sombra de lo que fue en la NBA.

Habrá que ver cómo gestiona Ramírez también a Dubljevic. Confesó que sigue con dolor, soportable eso sí, en el dedo que se fracturó, y será necesario buscar el equilibrio entre cuidarle y darle minutos para que recupere las sensaciones perdidas. Ante el Surne Bilbao volvió falto de ritmo, lento y fallón en los tiros y Dubi es clave si el Casademont quiere volver a la senda de la victoria en la Liga Endesa.

Isaiah Washington, una de las pocas luces entre tanta sombra, también debe crecer desde el puesto de base y engrasar su juego con el del equipo y otros jugadores como DJ Stephens, Miguel González, Jaime Fernández o Traoré tendrán una buena oportunidad para tratar de reivindicarse.