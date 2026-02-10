Richardson resucita al cuarto día: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Dinamo Sassari
La garra de Joaquín Rodríguez también destaca en un partido muy malo de Washington, Robinson y Dubljevic
Richardson | 8 |
Exquisito. Por fin se vio al jugador NBA. 22 puntos y una calidad suprema.
Washington | 0 |
Alborotado. Quiso hacerlo todo y le salió fatal. Un partido horrendo.
Rodríguez | 7 |
Fogoso. La verdadera rasmia. El único que puso corazón durante todo el partido y cada vez con más galones.
Yusta | 5 |
Irregular. Acabó con números decentes, pero lleva varios partidos que no está fino.
González | 3 |
Escaso. La historia de casi siempre, de puntillas. Sufrió muchísimo en el ala-pívot.
Robinson | 1 |
Desaparecido. Sus primeros puntos llegaron a los 28 minutos y estuvo horrible en el tiro.
Dubljevic | 0 |
Nulo. Primera parte horrenda y en la segunda ni jugó. Se le ve que no está al 100% aún.
Fernández | 5 |
Batallador. Dio intensidad y puso en problemas al juego interior rival. Bien.
Traoré | 3 |
Perdido. Hay días que su ímpetu ayuda y otros que no. Fue el segundo caso.
Alías | 5 |
Intenso. No apareció en ataque, pero en defensa hizo grandes minutos.
Lukic | 6 |
Mejorado. Cinco puntos y muy partícipe del juego, con desparpajo.
Savkov | - |
Olvidado. Era un día propicio para que jugase algo, pero no lo entendió así Ramírez, que no le sacó nada.
