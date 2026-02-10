Richardson resucita al cuarto día: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Dinamo Sassari

Richardson | 8 |

Exquisito. Por fin se vio al jugador NBA. 22 puntos y una calidad suprema.

Washington | 0 |

Alborotado. Quiso hacerlo todo y le salió fatal. Un partido horrendo.

Rodríguez | 7 |

Fogoso. La verdadera rasmia. El único que puso corazón durante todo el partido y cada vez con más galones.

Yusta | 5 |

Irregular. Acabó con números decentes, pero lleva varios partidos que no está fino.

González | 3 |

Escaso. La historia de casi siempre, de puntillas. Sufrió muchísimo en el ala-pívot.

Robinson | 1 |

Desaparecido. Sus primeros puntos llegaron a los 28 minutos y estuvo horrible en el tiro.

Dubljevic | 0 |

Nulo. Primera parte horrenda y en la segunda ni jugó. Se le ve que no está al 100% aún.

Fernández | 5 |

Batallador. Dio intensidad y puso en problemas al juego interior rival. Bien.

Traoré | 3 |

Perdido. Hay días que su ímpetu ayuda y otros que no. Fue el segundo caso.

Alías | 5 |

Intenso. No apareció en ataque, pero en defensa hizo grandes minutos.

Lukic | 6 |

Mejorado. Cinco puntos y muy partícipe del juego, con desparpajo.

Savkov | - |

Olvidado. Era un día propicio para que jugase algo, pero no lo entendió así Ramírez, que no le sacó nada.