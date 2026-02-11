Casademont Zaragoza
El pívot cedido por el Casademont Zaragoza que es MVP en la Liga de Grecia
Mientras el equipo aragonés tiene la pintura cogida con alfileres, Nate Watson es una de las sensaciones de la temporada en el Panionios
La temporada del Casademont Zaragoza está siendo tan estrambótica que cada poco salta una noticia que obliga a hacerse más preguntas sobre la planificación deportiva del club este verano. Y es que con los problemas que está teniendo el equipo en la pintura y el rendimiento que está dado el jugador, parece complicado de explicar por qué se decidió ceder a Nate Watson y apostar por otros nombres.
El americano, que llegó a mitad de la pasada campaña, está siendo una de las sensaciones en la Liga Griega con el Panionios. Desde el comienzo, Watson ha encajado bien en su nuevo equipo y ha dejado grandes actuaciones, pero es en este comienzo de año cuando está alcanzando su mayor nivel. El interior, el 17 de enero, alcanzó su tope de anotación en la Liga HEBA con 26 puntos, a los que sumó 13 rebotes para ser el líder de los suyos y liderarlos en la victoria en la cancha del Promitheas.
Un desempeño que, sin embargo, no le valió para ser designado mejor jugador de la jornada. Aunque con el nivel que estaba mostrando, ese reconocimiento no iba a tardar en llegar. Tampoco ha esperado mucho Watson, que este fin de semana ha sido nombrado como MVP tras otra birllante actuación. Esta vez, el cedido por el Casademont hizo 22 puntos y 12 rebotes para 33 de valoración que, esta vez sí, le trajeron premio.
A vueltas con la pintura
Mientras el estadounidense domina bajo los aros en Grecia, la situación del equipo que posee sus derechos es bien distinta. Los aragoneses han tenido que cortar a Joel Soriano por su bajo rendimiento y apostaron por el fichaje de Koumadje para apañar una rotación en la que, tras la lesión de Dubljevic, Robinson ha tenido que jugar mucho de '5' y hasta el canterano Traoré está teniendo minutos importantes.
Watson tiene contrato con el Casademont hasta el 30 de junio de 2027 y, si no hay ninguna novedad al respecto, deberá volver a Zaragoza para la próxima pretemporada.
