Aday Mara recuerda su debut con el Casademont Zaragoza: "Haz lo que quieras"

Aunque Aday Mara sigue siendo muy joven, ha llovido ya mucho desde sus primeros pasos en el baloncesto de élite. Lo que no olvida el aragonés es su debut con el Casademont Zaragoza. Fue el 16 de octubre de 2022, cuando el pívot tenía 17 años, 6 meses y 9 días, el día en el que Mara, con el Baskonia enfrente y en el Príncipe Felipe, tomó la alternativa.

El entrenador que le dio la alternativa fue Martin Schiller. El austriaco tuvo un breve paso por la capital aragonesa, pero quedará en la historia por haber sido el técnico que hizo debutar al jugador que ahora está brillando en la NCAA. No le salieron las cosas a Schiller en el Casademont y él mismo era consciente de ello.

De hecho, el estreno de Aday Mara en el club en el que creció se produjo solo dos días antes de que el austriaco fuera despedido. En una entrevista con el periódico estadounidense The Atlantic, el zaragozano recuerda a la perfección la conversación previa que tuvo con Schiller antes de jugar sus primeros minutos en el baloncesto profesional: "Sal y haz lo que quieras".

Cumplió el gigante con lo que le había encomendado su técnico, que no solo le hizo debutar, sino que le hizo jugar prácticamente la mitad del partido. Aday Mara firmó en 19 minutos y medio la siguiente tarjeta de presentación: 8 puntos, 4 rebotes (3 ofensivos + 1 defensivo) y 1 asistencia. En el tiro hizo 2/3 en T2, 1/1 en T3 y 1/2 en TL. Además, realizó 2 mates y sumó una pérdida para un total de 10 de valoración.