El Casademont Zaragoza U22 busca prolongar su racha en Barcelona

El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes (16:00 horas) una de las salidas más exigentes de la temporada con su visita al Barça Atlètic en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, correspondiente a la cuarta jornada de la Segunda Fase de la Liga U. Los de Jorge Serna tienen la ambición de sumar otra victoria lejos de casa y seguir consolidando su gran momento.

El Casademont llega en un estado de confianza máximo. Suma tres victorias consecutivas tras superar a Gran Canaria, Fundación CB Canarias y Joventut Badalona, una racha de mucho mérito que le ha impulsado hasta la tercera posición de la clasificación. Con esta dinámica positiva, los rojillos afrontan el reto, decididos también a conseguir su primer triunfo ante el Barça esta temporada.

Enfrente estará un Barça Atlètic que se está mostrando muy firme en esta Segunda Fase. Es el único equipo invicto del Grupo A, con cuatro victorias en cuatro partidos, registros que lo mantienen como líder en solitario. Será una prueba de nivel para un Casademont Zaragoza que quiere seguir dando pasos adelante y prolongar su buena racha en un escenario de gran exigencia.