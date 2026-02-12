El Praga ficha a una americana a menos de una semana del partido ante el Casademont Zaragoza

Ha tardado, pero ha llegado. Quizá la única duda que le quedaba al apasionante Play In de la Euroliga entre el Casademont y el USK Praga, la sustituta de Brionna Jones, ya está resuelta. El equipo checo ha incorporado a su plantilla a la estadounidense Sania Feagin. La jugadora interior, que ya aparece inscrita en la página de la FIBA, estaba jugando en la Liga de Australia, en las Adelaide Lightning , y ahora recala en el Praga.

Sania Nicole Feagin (nacida el 15 de marzo de 2003) es ala-pívot, mide 1,91 metros, se formó en el Forest Park High School (Georgia) y en su paso universitario jugó South Carolina. Allí, ganó dos títulos NCAA (2022 y 2024), y en su último curso universitario destacó especialmente por su impacto defensivo, siendo SEC All-Defensive Team (2025).

Fue drafteada por Las Ángeles Sparks y este último verano debutó en la WNBA, aunque no tuvo demasiado protagonismo y no llegó a los cinco minutos por partido. Además, con USA, fue MVP del Mundial U23 de 3x3 (2024) y terminó como máxima anotadora del torneo (44 puntos en 7 partidos), ayudando a su selección a lograr el oro.

Ahora, Feagin se verá las caras con el Casademont en la eliminatoria al mejor de tres partidos que decidirá qué equipo es el que se clasifica para la deseada Final Six del Príncipe Felipe. Aunque nunca es una buena noticia que un rival se refuerce, la americana parece una jugadora de menor nivel que Jones y, además, tendrá poco tiempo de adaptación antes de que el 18 de febrero se inicie la batalla en Praga.