Casademont Zaragoza
El Praga ficha a una americana a menos de una semana del partido ante el Casademont Zaragoza
Sania Feagin será la sustituta de Brionna Jones, aunque llegará casi sin apenas tiempo de adaptación al primer duelo del Play In de la Euroliga
Ha tardado, pero ha llegado. Quizá la única duda que le quedaba al apasionante Play In de la Euroliga entre el Casademont y el USK Praga, la sustituta de Brionna Jones, ya está resuelta. El equipo checo ha incorporado a su plantilla a la estadounidense Sania Feagin. La jugadora interior, que ya aparece inscrita en la página de la FIBA, estaba jugando en la Liga de Australia, en las Adelaide Lightning , y ahora recala en el Praga.
Sania Nicole Feagin (nacida el 15 de marzo de 2003) es ala-pívot, mide 1,91 metros, se formó en el Forest Park High School (Georgia) y en su paso universitario jugó South Carolina. Allí, ganó dos títulos NCAA (2022 y 2024), y en su último curso universitario destacó especialmente por su impacto defensivo, siendo SEC All-Defensive Team (2025).
Fue drafteada por Las Ángeles Sparks y este último verano debutó en la WNBA, aunque no tuvo demasiado protagonismo y no llegó a los cinco minutos por partido. Además, con USA, fue MVP del Mundial U23 de 3x3 (2024) y terminó como máxima anotadora del torneo (44 puntos en 7 partidos), ayudando a su selección a lograr el oro.
Ahora, Feagin se verá las caras con el Casademont en la eliminatoria al mejor de tres partidos que decidirá qué equipo es el que se clasifica para la deseada Final Six del Príncipe Felipe. Aunque nunca es una buena noticia que un rival se refuerce, la americana parece una jugadora de menor nivel que Jones y, además, tendrá poco tiempo de adaptación antes de que el 18 de febrero se inicie la batalla en Praga.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Muere el escultor de una de las obras icónicas de la Expo de Zaragoza
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente
- Baja la música': un reproche en un bus urbano de Zaragoza acaba con paliza, móvil robado y tres jóvenes detenidos
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Cambio de modelo en la Cincomarzada: el Ayuntamiento de Zaragoza delega en la FABZ la organización completa de la fiesta
- Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq