El temprano adiós al Casademont Zaragoza y la tremenda explosión de Aminata Sangaré

Desde que echó a andar la sección femenina, sobre todo en sus primeros años, el Casademont Zaragoza se ha caracterizado por bucear en el mercado buscando nuevos talentos para que puedan explotar todo su potencial en un equipo en constante crecimiento. Quizá el mejor ejemplo de ello sea el de Leo Fiebich, que llegó a la capital aragonesa siendo una auténtica desconocida y salió de Zaragoza siendo una de las mayores estrellas del baloncesto europeo.

Dos temporadas antes, el club anunció el fichaje de una jugadora maliense llamada Aminata Sangaré. Era muy joven (18 años) y ninguna experiencia profesional, pero la africana arrasaba en su etapa júnior y también en su paso por el Baloncesto Torrelodones, donde se formó. La apuesta por Sangaré por parte del Casademont fue ambiciosa y firmó un contrato de cuatro años.

En su primera temporada, disputó 29 jornadas con 3,8 puntos, 3,2 rebotes y 3,3 de valoración en 13 minutos de juego. No fueron números muy llamativos, pero desde el club se seguía confiando en el potencial de Aminata, que siguió aprendiendo y creciendo hasta que su trayectoria se cortó de raíz el pasado mes de febrero, al sufrir una grave lesión en el transcurso del encuentro que enfrentaba a Francia y Mali, disputado en el pabellón Ranko Zeravica de Belgrado, correspondiente a la fase de clasificación del Campeonato del Mundo de Australia 2022. La jugadora del Casademont sufrió una caída al finalizar un contraataque, dañándose su rodilla izquierda. Sangaré fue operada y su plazo de recuperación se estimó en ocho meses.

Aun así, el equipo aragonés quería seguir contando con la jugadora para la temporada 22-23, pero fue la propia Sangaré la que decidió salir, dar un paso atrás y fichar por el Alcobendas de la Liga Challenge.

Imparable

De ahí, la africana saltó al Leganés, club en el que ha explotado definitivamente hasta convertirse en los que es hoy, una de las jugadoras más dominante de la Liga Femenina Endesa. La potencia física de la interior fue una de las mayores razones por las que las madrileñas consiguieron el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español el pasado curso. Lo normal hubiera sido que el Leganés este año hubiera peleado por la salvación, pero el rendimiento de una Aminata Sangaré que sigue creciendo, sumado al del resto de sus compañeras, ha posibilitado que su equipo esté viviendo un año mágico y que se haya clasificado para la próxima Copa de la Reina.

La exjugadora del Casademont ha protagonizado grandes actuaciones, pero ninguna como la que le valió el pasado fin de semana su primer MVP de la jornada. Además, Sangaré lo consiguió nada más y nada menos que ante el líder de la competición, el Spar Girona. La maliense logró 24 puntos y 13 rebotes para acabar con 33 de valoración en una nueva demostración de sus condiciones físicas, aunque no pudo rematar la faena con un triunfo del Leganés.

Ahora, a sus 23 años, Sangaré se encuentra en el mejor momento de su carrera y parece complicado que el club madrileño pueda retener la temporada que viene a una jugadora que cada día va a más. No son pocas las voces que piden que el Casademont le ofrezca volver para que su historia en Zaragoza tenga una segunda oportunidad.