Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "A veces necesitas el golpe de una derrota"

Qué difícil va a ser para el Casademont abstraerse de la Euroliga y pensar en el Gernika. Difícil no, imposible. Es algo que ni Carlos Cantero puede ocultar, por mucho que la rueda de prensa fuera del duelo liguero del domingo. "Cuando tenemos una cita tan importante, lo que te evita pensar en ella es preparar los partidos de la mejor forma posible y quedarte con las mejores sensaciones posibles, que puedas decir que ves mejor equipo cada día. Tenemos la mente puesta ahí, sabemos que hay antes un partido que tenemos que jugar, ganar e intentar tener las mejores sensaciones".

Porque las aragonesas no llegan en el mejor momento del curso la crucial eliminatoria ante el Praga. "No afecta, es normal por el momento que estamos en la temporada tener altibajos. Si el partido del Fenerbahçe no nos afecta, es que somos robots. Es normal que te afecte a nivel de confianza y energía, solo hay que gestionarlo e intentar salir del bache lo antes posible. A veces necesitas el golpe de una derrota, pero no me preocupa. Cuando vas muy bien, quizá normalizas la situación y no es así", analizó el madrileño.

Pero para Cantero, las jugadoras están reaccionando. "Estoy muy contento con los entrenamientos, el equipo está compitiendo y ojalá se vea en partidos lo que se ve en pista entrenando", comentó el técnico, que valoró para terminar al Gernika, el rival del domingo, aunque el foco está en sí mismas: "Estamos preocupados en nosotras, tienen individualidades que nos complicaron el juego allí, tenemos que adaptarnos a ese juego individual para que los conceptos tácticos que tenemos trabajados a nivel colectivo funcionen mejor. Allí empezamos bien, pero nos desinflamos y le dimos confianza. Luego nos volvimos a meter en partido, pero ellas tenían ese punto de confianza y eso convierte a los rivales en muy peligrosos. Tenemos que tener ese toque de atención".