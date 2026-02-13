Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reclamaciones fiscalesHistoria calle AlfonsoReal ZaragozaAlberto IzquierdoEdificio CorreosTaxista rapero
instagramlinkedin

El Casademont U22 sucumbe y cae con claridad ante el Barça Atlètic

El equipo aragonés se desdibuja tras el descanso ante el poderío azulgrana

Carlos Alías entra a canasta ante la oposición de Oriol Filbà, durante el Barça Atlètic-Casademont de la Liga U.

Carlos Alías entra a canasta ante la oposición de Oriol Filbà, durante el Barça Atlètic-Casademont de la Liga U. / ACB Photo / Joan Vidal

A. B. L.

Zaragoza

El Casademont Zaragoza U22 cortó su racha de tres victorias consecutivas en la pista del Barça Atlètic, el gran dominador de la primera fase y que en esta segunda cuenta todos sus partidos por victorias (102-75) en un encuentro que se terminó de partir en el tercer parcial.

El equipo aragonés salió enchufado y fue manteniendo la distancia en el marcador ante el poderío azulgrana y el gran nivel de Kusturica. Mediado el segundo parcial, con el Casademont a tres puntos, Jorge Serna fue expulsado tras recibir su segunda técnica, el conjunto zaragozano se nubló en ataque y se fue al intermedio el Barça con diez puntos de ventaja (51-41).

Sin embargo, un mal tercer cuarto, especialmente en defensa, además de otra ronda de técnicas que propiciaron la descalificante de Álex Moreno, terminaron de sacar del encuentro al Casademont tanto mentalmente como en el marcador (82-59) y solo hubo que esperar a que pasasen los minutos hasta el 102-75 final.

Noticias relacionadas

En el Casademont solo Savkov, con 15 puntos; y Keita, con 10, hicieron dobles dígitos en anotación y tan solo el ruso en valoración (12) en un mal día del equipo en el triple (4/27).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
  2. Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
  3. Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
  4. El tercer goleador histórico del Real Zaragoza en Segunda ficha por el Fuenlabrada
  5. El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
  6. El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
  7. El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
  8. Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado

El Casademont U22 sucumbe y cae con claridad ante el Barça Atlètic

El Casademont U22 sucumbe y cae con claridad ante el Barça Atlètic

'007 First Light' nos anticipa parte del origen de un joven James Bond en pleno ascenso

'007 First Light' nos anticipa parte del origen de un joven James Bond en pleno ascenso

El multimillonario José Elías carga contra la baliza V-16: "Nos obligan a gastarnos dinero y no sirve de nada"

El multimillonario José Elías carga contra la baliza V-16: "Nos obligan a gastarnos dinero y no sirve de nada"

Lo que unió Óscar López en el PSOE Aragón: Alegría cierra filas con las voces calladas del lambanismo

Lo que unió Óscar López en el PSOE Aragón: Alegría cierra filas con las voces calladas del lambanismo

Descubren genes previos al origen de toda la vida conocida

Descubren genes previos al origen de toda la vida conocida

El Casademont Zaragoza pone a la venta las entradas para el 'Play In' ante el Praga: precios y cómo comprarlas

El Casademont Zaragoza pone a la venta las entradas para el 'Play In' ante el Praga: precios y cómo comprarlas

"No quiero más la etiqueta de víctima": Gisèle Pelicot rompe su silencio tras el juicio que conmocionó a Francia

"No quiero más la etiqueta de víctima": Gisèle Pelicot rompe su silencio tras el juicio que conmocionó a Francia

EN VÍDEO | Así está el río Gállego a su paso por Zaragoza.

Tracking Pixel Contents