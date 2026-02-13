El Casademont U22 sucumbe y cae con claridad ante el Barça Atlètic

El Casademont Zaragoza U22 cortó su racha de tres victorias consecutivas en la pista del Barça Atlètic, el gran dominador de la primera fase y que en esta segunda cuenta todos sus partidos por victorias (102-75) en un encuentro que se terminó de partir en el tercer parcial.

El equipo aragonés salió enchufado y fue manteniendo la distancia en el marcador ante el poderío azulgrana y el gran nivel de Kusturica. Mediado el segundo parcial, con el Casademont a tres puntos, Jorge Serna fue expulsado tras recibir su segunda técnica, el conjunto zaragozano se nubló en ataque y se fue al intermedio el Barça con diez puntos de ventaja (51-41).

Sin embargo, un mal tercer cuarto, especialmente en defensa, además de otra ronda de técnicas que propiciaron la descalificante de Álex Moreno, terminaron de sacar del encuentro al Casademont tanto mentalmente como en el marcador (82-59) y solo hubo que esperar a que pasasen los minutos hasta el 102-75 final.

En el Casademont solo Savkov, con 15 puntos; y Keita, con 10, hicieron dobles dígitos en anotación y tan solo el ruso en valoración (12) en un mal día del equipo en el triple (4/27).