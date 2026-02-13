El Casademont Zaragoza pone a la venta las entradas para el 'Play In' ante el Praga: precios y cómo comprarlas

Todavía no ha empezado la eliminatoria y, aunque aún tiene que jugarse el primer partido del Play In, el Casademont ha puesto este viernes a disposición del público en general, tras reservar los abonados las suyas, las entradas para el choque que medirá a las aragonesas ante el Praga en el Príncipe Felipe.

El encuentro se disputará el miércoles 25 de febrero, a partir de las 20.00 horas, y a pesar de que tanto los socios del Casademont como los que no lo son tendrán que pagar, se espera el ambiente de las grandes ocasiones en el pabellón zaragozano.

Para adquirir las entradas para el duelo entre aragonesas y checas hay que visitar la página web oficial del Casademont Zaragoza. Ahí, el interesado deberá seleccionar el partido en cuestión y elegir en qué zona del Príncipe Felipe quiere adquirir su asiento. Mientras que en el Anillo 1 las entradas tienen un coste de 28 euros, en el Anillo 2 el precio es de 22. Además, quien quiera vivir el choque a pie de pista, tiene la opción de abonar 150 euros.

La eliminatoria entre el Casademont y el Praga comenzará el próximo miércoles 18 de febrero en territorio checo y allí habrá más de 150 aficionados del equipo que llenaron en pocas horas el vuelo que fletó el propio club,