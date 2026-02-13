El exjugador del Casademont que logró un MVP y que 'cambia' de franquicia de la NBA

Como otros jugadores del Casademont, no terminó de cuajar en la disciplina del equipo aragonés y lejos de Zaragoza está viviendo su mejor versión. Por ejemplo, Nate Watson está haciendo una gran temporada en Grecia cedido por el conjunto zaragozano, Erik Stevenson está triunfando también tras salir y lo mismo le está ocurriendo a Rihards Lomazs, que de hecho fue cortado sin llegar a ganar ni un partido tras seis derrotas consecutivas.

Justo la semana en la que fue cortado el letón, que ahora está siendo uno de los mejores de la Eurocup, el Casademont logró vencer su primer partido de la temporada 22-23 y fue ante nada menos que el Real Madrid en el Príncipe Felipe en un encuentro en el que no era favorito tras seis derrotas seguidas y el despido de Schiller y el regreso de Fisac.

Y en aquel duelo sobresalió un nombre: Justinian Jessup. El escolta americano, un tirador zurdo puro, un francotirador de toda la vida, hizo 28 puntos y 31 de valoración y fue MVP de la jornada 7 de la Liga ACB.

No hizo mala temporada en líneas generales, pero tampoco dio el nivel que se esperaba de él y al final de la temporada no fue renovado en una revolución del Casademont, que se salvó gracias a una gran segunda vuelta en la que se encomendó de nuevo a Porfirio Fisac. De hecho, el club anunció su marcha a la vez que Hlinason, Sant-Roos, Radoncic, Chris Wright, Christian Mekowulu, Iván Cruz, Maodo Nguirane y Marcel Ponitka.

En el Casademont hizo de media 11.6 puntos y 9 de valoración en 25 minutos de media. Tras salir del Casademont jugó en Australia, el Ratiopharm Ulm de la Bundesliga alemana y ahora juega en el Bayern Euroliga, donde ha logrado destaparse como una de las sensaciones de la competición.

Pero aunque está en el Bayern y haciendo carrera en Europa, Justinian Jessup ha 'cambiado' de franquicia de la NBA en el último día de ventana abierta de traspasos. Fue elegido en el draft de la NBA en la posición 51 por los Golden State Warriors en 2020, pero sus derechos eran de los Memphis Grizzlies.

Sin embargo, los Grizzlies los acaban de traspasar a los Philadelphia 76ers a cambio de Eric Gordon y una segunda ronda del draft del 2032, un traspaso que generó cierta incredulidad ya que el público NBA no conoce demasiado a Jessup ya que nunca pasó de la universidad en Estados Unidos, aunque llegó a batir el récord de triples de los Boise State Broncos.

Es decir, si los Sixers quieren y también el jugador, Jessup jugaría para la franquicia de Joel Embiid. De todos modos, Fran Vázquez, exjugador del club aragonés, tuvo sus derechos en la NBA tras salir elegido en el draft y nunca acabó jugando en Estados Unidos y lo mismo pasa con decenas de jugadores que, sobre todo, han sido elegidos en segunda ronda y no tienen sitio en la NBA, por lo que buscan hacer carrera en Europa, China o Australia. De hecho, Dubljevic fue seleccionado en el puesto 59 del 2013 y tampoco ha jugado nunca en Estados Unidos.